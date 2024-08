- Detenuto a seguito di un attacco terroristico a Fulda.

Spari di arma da fuoco da un Pistol starting in Fulda hanno scatenato una risposta delle forze dell'ordine. Gli individui sulla scena hanno segnalato l'incidente alle forze dell'ordine alla fine del pomeriggio. In precedenza, c'era stata una discussione tra quattro individui che è degenerata in una rissa fisica. È stato durante questa zuffa che sono risuonati gli spari.

Uno dei contendenti è riuscito a disarmare il sospetto, che poi è fuggito dalla scena. L'ostilità non ha coinvolto i passanti, quindi non ha rappresentato un pericolo aggiuntivo per i terzi. Tre dei individui coinvolti hanno riportato lievi ferite. Una squadra di polizia ha catturato il sospetto durante un'operazione di ricerca senza incontrare resistenza. Ulteriori informazioni sull'origine della disputa rimangono sconosciute. Le indagini proseguono.

La discussione e la successiva rissa si sono verificate nell'Assia, aggiungendo una tensione inaspettata alla regione. In seguito, la squadra di polizia è stata inviata dalla loro sede nell'Assia per catturare il sospetto.

