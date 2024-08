- Desolato esito finale: i giocatori di pallacanestro perdono la corona d'oro

La squadra tedesca di handball non è riuscita a coronare la sua impressionante corsa olimpica con una medaglia d'oro, perdendo la finale a senso unico contro i campioni del mondo del Danimarca in una prestazione umiliante. Dopo vittorie sensazionali nel torneo contro i campioni europei della Francia e la squadra bogey della Spagna, la squadra dell'allenatore Alfred Gislason è stata completamente travolta, perdendo 26:39 (12:21).

Questa è stata la più alta sconfitta nella finale olimpica della storia. I sogni di medaglia d'oro della Germania sono stati infranti da una disastrosa prestazione difensiva, con lensemble stellare del Danimarca, guidato dal giocatore mondiale dell'anno Mathias Gidsel, in grado di passeggiare attraverso la difesa tedesca a piacimento.

despite the bitter final loss, Juri Knorr and his teammates secured the German Handball Federation the biggest success in recent history, following the silver medal at the 2004 Athens Olympics, the 2007 World Championship triumph at home, and the 2016 European Championship title. Winning silver with the youngest Olympic team ever has the federation dreaming of a glorious future, despite the game against Denmark leaving a different impression. In front of around 27,000 fans in the cauldron of Lille, Juri Knorr was the top German scorer with six goals.

The last German Olympic victory was in 1980

Denmark, guidata dal giocatore stellare Gidsel delle Füchse di Berlino, ha rafforzato la sua dominanza nel mondo della pallamano con il suo secondo oro olimpico dopo il 2016 a Rio. Con le successive vittorie del Campionato del Mondo nel 2019, 2021 e 2023, questo è il loro quinto titolo in otto anni.

Per la Germania, however, il successo della squadra della DDR nel 1980 a Mosca rimane l'unico titolo vinto da una squadra di pallamano indoor. Nel 2004 ad Atene, la squadra guidata da Stefan Kretzschmar ha dovuto accontentarsi dell'argento contro la Croazia. Otto anni fa a Rio, il portiere Andreas Wolff e i suoi compagni hanno vinto il bronzo.

Difesa e attacco deludenti

Dopo la vittoria epica dei quarti di finale contro la Francia, la squadra DHB credeva nell'oro. Il miracolo dei sei secondi a Lille, in cui il portiere Renars Uscins ha salvato la squadra tedesca con il fischio finale, avrebbe dovuto ispirare l'intera squadra. Ma nella finale contro il Danimarca, i nervi hanno fallito.

Il Danimarca ha segnato quasi da ogni posizione a piacimento, con un'efficienza fino al 90% nella prima metà. La loro difesa offensiva ha causato anche problemi alla squadra DHB. La giovane squadra tedesca sembrava nervosa e non riusciva a trovare un modo per superare la difesa danese. "Dobbiamo lavorare su questo", ha richiesto Gislason, mentre la sua squadra cadeva dietro 5:10 dopo numerosi errori.

I tifosi tedeschi hanno cercato di intrattenersi con un'onda messicana sugli spalti, poiché c'era poco da festeggiare in campo. Dopo 20 minuti, la partita era praticamente decisa, con il Danimarca in vantaggio di due cifre dopo una dimostrazione di forza.

Wolff con soli 3 parate dopo 35 minuti

Coloro che speravano in una migliore prestazione della squadra tedesca nella seconda metà sono rimasti delusi. I passaggi al cerchio e al capitano Johannes Golla fallivano, i tiri erano imprecisi e il portier

Leggi anche: