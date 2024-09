Desideroso di affrontare le strutture di sorveglianza delle autostrade

Il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing ha promesso di potenziare la modernizzazione della rete autostradale dopo il crollo del ponte a Dresda. "La modernizzazione dei ponti è una priorità assoluta per il governo federale", ha dichiarato Wissing al quotidiano "Bild". Wissing ha criticato i governi federali guidati dall'Unione per aver trascurato questo compito in passato. I tre immediati predecessori di Wissing appartenevano alla CSU: Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt e Andreas Scheuer.

Wissing ha inoltre annunciato che il governo federale prevede di modernizzare oltre 980.000 metri quadrati di superficie di ponti entro la fine dell'anno. "Questo equivale a circa 137 campi da calcio e rappresenta circa il 30% della superficie totale dei ponti che necessitano di modernizzazione nella prima fase. Ci saranno ulteriori passi", ha detto il politico dell'FDP. Sono state prioritizzate le grandi ponti, la cui modernizzazione è più complessa e richiede più tempo rispetto a quella dei ponti più piccoli.

Settore Edile: La rete dei ponti tedeschi a rischio

Questa settimana a Dresda, la Carolabridge sul fiume Elba è crollata. "Per fortuna non ci sono stati feriti", ha dichiarato Wolfgang Schubert-Raab, presidente dell'Associazione centrale dell'industria edile tedesca. "Le indagini preliminari suggeriscono che la corrosione sia stata la causa del crollo". Questo sottolinea l'urgenza di intervenire.

"Ci sono molti ponti, soprattutto negli stati federali occidentali, costruiti tra il 1960 e il 1985 che ora mostrano segni di invecchiamento. È necessario un appello urgente per maggiori iniziative e investimenti statali per garantire efficacemente la rete dei ponti in Germania nei prossimi dieci o venti anni", ha detto Schubert-Raab. È fondamentale guardare avanti per i prossimi dieci o venti anni. Secondo diverse associazioni, più di 4.000 ponti nel settore autostradale in Germania hanno bisogno di riparazioni o sostituzioni.

Wissing ha riconosciuto l'importanza di modernizzare non solo la rete autostradale, ma anche i ponti e i tunnel, dicendo: "Oltre alle autostrade, dobbiamo concentrarci sulla modernizzazione e la manutenzione dei ponti e dei tunnel, poiché sono altrettanto essenziali per la nostra infrastruttura dei trasporti".

Schubert-Raab ha ulteriormente sottolineato l'importanza di questo problema, dicendo: "Data la grande quantità di ponti invecchiati, soprattutto negli stati federali occidentali, il rinnovo e la manutenzione dei ponti e dei tunnel dovrebbero essere considerati altrettanto importanti dell'ampliamento delle autostrade, poiché fanno parte integrante del nostro sistema dei trasporti".

