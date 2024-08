Desiderosi di ridurre l'aumento delle tariffe ferroviarie.

La filiale della divisione della rete di DB annuncia un notevole aumento dei costi di utilizzo delle rotaie. Questo movimento è dovuto all'aumento dei capitali del governo federale, che richiede pagamenti di interessi. Tuttavia, il Ministro dei Trasporti, Volker Wissing, intende contrastare questo aumento.

Wissing intende limitare i futuri consistenti aumenti delle tariffe per l'uso delle rotaie ferroviarie. Per raggiungere questo obiettivo, come spiegato dal portavoce del ministero, il tasso di interesse obbligatorio sul capitale di DB Infrago, la filiale della rete ferroviaria, subirà un significativo calo. Invece del 5,9%, è previsto che sia intorno al 2% in futuro.

DB Infrago ha condiviso lunedì sera che sarebbe necessario un aumento del 20% circa delle tariffe per l'uso delle rotaie a partire dal 2026. Ciò potrebbe causare consistenti aumenti delle tariffe per i passeggeri e i clienti delle merci.

La ragione di questo aumento è la disposizione dell'accordo di bilancio per cui DB Infrago riceverà un'extra di 4,5 miliardi di euro in capitale invece di sovvenzioni. Tuttavia, questo capitale deve generare interessi, con un tasso suggerito del 5,9%. Per generare questi interessi, anche le tariffe delle rotaie devono aumentare proporzionalmente. Secondo le loro stesse dichiarazioni, DB Infrago guadagnerebbe un'extra di 1,2 miliardi di euro attraverso il sistema di pedaggio ferroviario.

Tuttavia, se il governo federale abbassasse il tasso di interesse a circa il 2%, ci sarebbe una perdita di circa 800 milioni di euro. Il ministero riconosce il problema: "Il ministero rilascerà presto un chiaro calendario su come, in collaborazione con l'industria e i Länder, si può garantire il meccanismo di finanziamento futuro delle infrastrutture ferroviarie tedesche", ha dichiarato un portavoce.

Le tariffe delle rotaie sono considerate un fattore cruciale nella concorrenza tra il trasporto ferroviario e il trasporto su strada tramite camion dal governo. L'obiettivo dichiarato è quello di deviare più traffico verso le ferrovie.

