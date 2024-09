Deshaun Watson, quarterback dei Cleveland Browns, esprime il suo shock per le recenti accuse di aggressione sessuale.

Il lunedì, una donna etichettata come "Jane Doe" dal CNN ha sostenuto che Watson l'ha aggredita sessualmente nella sua residenza prima di un appuntamento per cena previsto per ottobre 2020.

La 28enne ha condiviso queste informazioni con i giornalisti durante la loro riunione stampa settimanale del mercoledì. Watson ha affermato di aver scoperto la causa quando tutti gli altri.

In precedenza, nella giornata di mercoledì, l'avvocato di Watson, Rusty Hardin, ha rilasciato una dichiarazione affermando che l'ex scelta del primo turno "rigetta fermamente" le accuse. Ha inoltre dichiarato: "Gli abbiamo chiesto di non commentare ulteriormente mentre la questione procede nel sistema giudiziario, ma siamo fiduciosi che verrà assolto alla fine".

Hardin ha dichiarato inoltre: "Ci prepareremo per difendere questo caso in tribunale quando sarà il momento giusto, ma abbiamo scelto di non difenderlo sui media. Chiediamo pazienza mentre il processo legale si svolge. Nel frattempo, Deshaun si concentrerà sul football".

Buzbee, l'avvocato della parte lesa, ha risposto alla dichiarazione di Hardin il mercoledì, accusando Watson di mentire sulla sua ignoranza delle ultime accuse. Buzbee ha dichiarato: "Sapevamo che questo caso era il più grave ed eclatante portato contro Watson fino ad oggi e la nostra cliente, che è stata profondamente traumatizzata da questi eventi, voleva risolvere la questione in modo privato".

Tuttavia, Buzbee ha continuato: "Purtroppo, il team di Watson o forse i suoi avvocati non sono stati in grado o non hanno voluto prestare attenzione a questo caso. Watson era a conoscenza di questa vittima e delle sue accuse subito dopo che si è verificato e gli è stato ricordato di nuovo quando abbiamo presentato la causa iniziale a nome delle altre vittime".

Chiamato in merito alla dichiarazione del suo avvocato, Watson ha risposto: "La dichiarazione rappresenta la nostra posizione e tutto ciò che ha dichiarato lì è ciò che sto provando e l'approccio che stiamo seguendo in questo processo".

Watson e i Browns giocheranno contro i Jacksonville Jaguars in trasferta la domenica. Chiamato su come evita che questa situazione diventi una distrazione, Watson ha detto: "Mi concentro sulla cosa fondamentale - quando entro in questo edificio, mi concentro sul diventare il miglior quarterback che posso essere, sul piano di gioco e sull miglioramento rispetto alla settimana precedente per ottenere una vittoria".

Nel 2022, la NFL e l'NFLPA hanno concordato per la sospensione di Watson per 11 partite di stagione regolare senza compenso e una multa di 5 milioni di dollari dopo che erano state presentate almeno 24 cause civili contro di lui, che lo accusavano di aver molestato o aggredito sessualmente donne durante gli appuntamenti di massaggi privati mentre giocava per i Texans.

Watson ha ripetutamente negato ogni illecito in questi casi e 23 delle cause sono state risolte confidentemente. Due grandi giurie hanno rifiutato di incriminare Watson penalmente.

Questo report è stato contribuito da CNN's Wayne Sterling e Ben Church.

