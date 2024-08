Deserto di Solingen: l'attacco era inteso a instillare paura

Wuşt ha dichiarato: "La paura cerca di disturbare le nostre normalità, ma la nostra nazione non si piegherà al disturbo". Ha messo in guardia: "Non ci lasceremo intimidire dalla paura e dall'ostilità, difenderemo la nostra normalità".

La Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha espresso durante la conferenza stampa congiunta: "Non ci frammenteremo in momenti del genere, ma rimarremo uniti". Faeser ha aggiunto: "Non permetteremo a un simile atto abominevole di dividere la società". La società deve "restare unita in questi periodi difficili".

In un primo attacco non rivelato, un aggressore ha accoltellato diverse persone durante una festa in città a Solingen durante la sera di venerdì. Tre persone hanno perso la vita e otto altre sono rimaste ferite. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'aggressore e chiedono alla popolazione qualsiasi informazione rilevante.

