- Desert si sta addestrando come domatore di draghi.

Il Minister Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst, è rimasto colpito dal dragon riding. Alla fiera del computer games di Colonia, Gamescom, il politico della CDU ha salito sul carro di una nuova tecnologia chiamata "Realtà Merged" (RM; inglese: realtà unificata). Si è seduto su una poltrona high-tech, ha afferrato una sorta di volante e ha indossato un visore per la realtà virtuale.

Davanti ai suoi occhi, un mondo immaginario dell'universo di gioco "World of Warcraft" si è materializzato, con Wüst seduto su un drago, intento a farlo volare nel cielo. La poltrona oscillava, con scossoni e inclinazioni laterali - Wüst doveva pilotare e guidare il drago immaginario. Un ventilatore produceva una sensazione di brezza, mimando il vento sentito durante il volo. "Wow, è incredibile", ha sospirato Wüst in seguito, evidentemente entusiasta del suo "volo da Dalaran", il titolo del gioco. "È un'esperienza molto coinvolgente, è divertente."

Non riusciva a capire perché le persone trascorrono ore interminabili a giocare a giochi del genere. "Peccato che non ci sia spazio per questo nella mia stanza - ma capisco perché piace a molti." Secondo Wüst, i giochi sono diventati un'arte autentica. "Hanno grafica dettagliata, musica e storie che diventano sempre più coinvolgenti e riflessive."

Il prezzo, un fattore limitante

Oltre allo spazio disponibile, un'altra possibile ragione per cui il politico della CDU potrebbe non essere disposto a spendere per questo colosso tecnologico e partecipare a ulteriori voli virtuali con draghi a casa potrebbe essere il prezzo. Bill Wadsworth, chief innovation officer della società americana Apex Reality, stima che un simile dispositivo costa circa 400.000 dollari USA (359.000 euro).

"Si basa sulla 'Realtà Merged', quindi una realtà virtuale con stimolazione tattile", spiega Wadsworth. "Abbiamo un controllo del movimento a sei assi e trasduttori attuatori che creano impulsi acustici senza produrre rumore."

Inoltre, c'è un ventilatore che controlla l'intensità del vento in base alla velocità di volo. E molte altre tecnologie sofisticate per rendere l'esperienza il più realistica possibile, come grafica ad alta risoluzione e un "supercomputer mostruoso", come afferma Wadsworth.

Despite expressing delight in his virtual dragon ride, Wüst might struggle to justify the high cost of such an immersive gaming setup at home. He mused aloud about the limitless hours people invest in such engaging games, but lamented the lack of space for such a technological marvel in his living room.

Such a setup, as Bill Wadsworth, the innovation chief of Apex Reality, described, integrates various advanced technologies like six-axis motion control, actuator transducers, and a fan controlling wind intensity for a realistic experience, accompanied by high-resolution graphics and a powerful supercomputer.

