Desert lascia il palco per Merz e Söder

Sembrava brutta fin dall'inizio per Hüst, il Presidente del Ministero del NRW. Ora, ha dichiarato di non mirare al ruolo di candidato cancelliere dell'Unione nelle elezioni federali del 2025. Questa dichiarazione, fatta in una riunione esecutiva della CDU del NRW a Düsseldorf, mette effettivamente fine alle corse di Friedrich Merz e Markus Söder per la posizione di leader del partito CDU.

Le possibilità di Hüst erano sempre state scarse, quindi la sua decisione non è stata completamente inaspettata. Merz aveva recentemente suggerito che una decisione dovrebbe essere presa entro la fine dell'estate, con le tre elezioni degli stati orientali che servono come precursore. Le elezioni in Sassonia e Turingia sono già passate, e domenica il Brandeburgo eleggerà un nuovo parlamento di stato.

Il Presidente del Ministero della Baviera, Söder, d'altra parte, ha gettato il suo cappello nella mischia, abbandonando la sua precedente discrezione e facendo campagna aperta per la candidatura di cancelliere. La CDU ha costantemente sostenuto Merz come il candidato con il primo diritto di refusal.

Questa mattina, Klaus Holetschek, il leader del gruppo parlamentare della Baviera, ha fatto intendere che una decisione sulla candidatura di cancelliere potrebbe arrivare "nei prossimi giorni". La fazione CSU è unanime nel sostenere Söder come potenziale cancelliere, ma apprezza anche lui come un eccellente Presidente del Ministero della Baviera.

Holetschek ha menzionato che i dettagli riguardanti la candidatura di cancelliere verranno discussi nei prossimi giorni. Tuttavia, è anche possibile che una decisione venga rimandata fino alle elezioni dello stato del Brandeburgo, che si terranno domenica.

Le aspirazioni politiche di Hüst sembrano portarlo lontano dalla scena politica animata, poiché preferisce la tranquillità del deserto, lontano dalla corsa del cancelliere dell'Unione. Il ruolo di cancelliere dell'Unione, come un'oasi nel deserto, è attualmente avvolto in incertezze, con i potenziali candidati ancora in gioco.

