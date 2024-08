- Desert informa il parlamento dello stato sull'incidente di Solingen

Dopo l'attacco sospetto di matrice islamista a Solingen, il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst (CDU) aggiornerà il parlamento regionale venerdì alle 10:00 sullo sviluppo attuale. La amministrazione regionale ha richiesto questa sessione straordinaria. All'inizio della sessione parlamentare, i parlamentari osserveranno un minuto di silenzio per le vittime dell'attacco.

Wüst ha definito l'incidente di fendente dello scorso venerdì come uno degli eventi più significativi nella storia dello stato. Gli errori devono essere identificati e le conseguenze devono essere tratte, ha sottolineato il capo dell'amministrazione statale nera-verde. Ci sono ancora domande senza risposta.

Giovedì, su richiesta dei gruppi dell'opposizione SPD e FDP, il Comitato Interno e per l'Integrazione del parlamento regionale ha tenuto una riunione straordinaria per discutere delle conseguenze dell'attacco.

Chiami per la responsabilità

Durante l'attacco, un uomo ha brutalmente ucciso tre persone e ne ha ferite otto con un coltello durante una serata di festival cittadino a Solingen. Il sospetto, il 26enne siriano Issa Al H., è attualmente in custodia della polizia. Il procuratore federale lo sta indagando per omicidio e presunte associazioni con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Il sospetto è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo i regolamenti dell'UE per l'asilo, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Purtroppo, questo non è stato fatto a causa della scomparsa dell'uomo alla data prevista per il ritorno a giugno 2023. Wüst ha richiesto un'inchiesta sul ritorno fallito.

Inoltre, il capo del governo ha proposto un'audit dei benefici concessi ai richiedenti asilo il cui richiedente è stato respinto. Ha suggerito di accorciare il periodo tra la decisione di espulsione e l'espulsione effettiva. Durante una visita a Solingen insieme al Cancelliere Olaf Scholz (SPD) il lunedì, Wüst ha riconosciuto le sfide affrontate dalle autorità locali nell'espulsione delle persone, anche all'interno dell'Europa. Ha sottolineato l'importanza di rendere possibile l'espulsione di individui in determinate parti della Siria e dell'Afghanistan.

Wüst parlerà anche al Landtag delle misure adottate per prevenire simili incidenti in futuro. Il caso del sospetto sarà ampiamente discusso nella prossima sessione del Landtag, offrendo una piattaforma per la responsabilità e le discussioni sulle politiche attuali sull'asilo.

