Desert e Reul stanno riflettendo sull'identita' degli assassini di Solingen.

Il sospetto terrorista, presumibilmente di Solingen, risiede nella Renania Settentrionale-Vestfalia dal 2022 e la sua espulsione, prevista dopo il rigetto della sua domanda di asilo, non è stata eseguita. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni, con il ministro dell'interno del Land che ha riconosciuto l'esistenza di numerose domande senza risposta. Il capo del governo regionale ha promesso di fornire chiarezza e un dialogo franco sulla questione.

Secondo il politico della CDU Hendrik Wüst, intervenuto su WDR television, numerosi enti sono tenuti a chiarire la situazione e sono necessari discorsi onesti se sono stati commessi errori. Inizialmente si era riferito che il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria nel 2021 dopo il rigetto della sua domanda di asilo, ma sembra che si sia nascosto poco prima della partenza. Ha attraversato l'Unione Europea attraverso la Bulgaria.

In conversazione con ZDF, Wüst ha dichiarato: "Se è stato commesso un errore da qualche parte, all'interno di quale autorità possa essere successo, localmente a Bielefeld o Paderborn, o con autorità federali o statali, allora la verità deve essere svelata". Wüst ha espresso il desiderio di capire cosa è successo se è stato commesso un errore. In precedenza, Wüst aveva menzionato che rimanevano diverse domande aperte riguardo allo status di residenza del sospetto attentatore. Ha chiesto perché non è stata esercitata maggiore pressione per l'espulsione in Bulgaria da parte dell'ufficio federale.

Come rivelato dal ministro dell'interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul al "Rheinische Post", il sospetto si trovava nello stato federale dal 2022, prima a Paderborn e poi a Solingen. Tuttavia, Reul ha notato: "Non avevamo alcuna conoscenza precedente di lui". Reul ha inoltre osservato che l'atto era improbabile che fosse stato spontaneo, poiché l'uomo si era nascosto "non lontano dall'alloggio" prima del suo arresto.

Durante il programma ARD, Reul ha spiegato a "Caren Miosga" che il sospetto non si era nascosto legalmente, poiché era semplicemente assente il giorno del prelievo. "Altrimenti, era sempre e frequentemente presente in questa struttura". Reul ha anche espresso preoccupazioni sulla legittimità, adeguatezza o eccesso delle procedure.

Dopo l'attacco, Reul e Wüst hanno sostenuto controlli migratori più severi. Wüst ha ribadito l'appello del leader della CDU Friedrich Merz per un divieto generale di accoglienza di rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan. "Sì, credo che sia giusto. Ho detto per

