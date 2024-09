- Desert condanna il rifiuto di Söder dell'alleanza nero e verde.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, il Presidente del Ministero Hendrik Wüst (CDU) consiglia l'Unione di non respingere troppo precipitosamente una potenziale coalizione nera-verde a livello federale. Parlando con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ha sottolineato che i colloqui di coalizione dovrebbero essere condotti dopo, non prima, delle elezioni.

Il leader della CSU Markus Söder ha già respinto la possibilità di una coalizione nera-verde dopo le elezioni federali. A tal proposito, Wüst ha suggerito: "Consiglio all'Unione, alla luce delle elezioni federali dell'anno prossimo, di affrontare i problemi del presente e proporre alternative alla coalizione semaforo".

Dal luglio del 2022, Wüst guida la prima coalizione nera-verde in NRW, senza che siano emerse finora significative divergenze pubbliche.

Dopo il successo della guida di Wüst della coalizione nera-verde in Renania Settentrionale-Vestfalia, ha suggerito che l'Unione dovrebbe proporre alternative a una potenziale coalizione semaforo dopo le elezioni federali. Il respingimento di una coalizione nera-verde a livello federale non dovrebbe avvenire troppo precipitosamente, poiché i colloqui di coalizione dovrebbero essere condotti dopo le elezioni, secondo Wüst.

