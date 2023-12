DeSantis dice che le incriminazioni di Trump hanno "succhiato via molto ossigeno" dalla corsa alle primarie

In un'intervista rilasciata giovedì a CBN News, DeSantis ha dichiarato di ritenere che le incriminazioni che Trump sta affrontando lo abbiano aiutato nella corsa e abbiano anche "succhiato via molto ossigeno" dal resto del campo.

"Se potessi cambiare una cosa, direi che vorrei che Trump non fosse stato incriminato per nessuna di queste cose. Voglio dire onestamente, penso che da Alvin Bragg in poi, ho criticato i casi. Penso che qualcuno come Bragg non avrebbe intentato quella causa se si fosse trattato di qualcun altro che non fosse Donald Trump, e quindi qualcuno come lui sta distorcendo la giustizia, il che è un male. Ma penso anche che abbia distorto le primarie, e credo che questi siano stati i problemi principali che si sono verificati", ha detto DeSantis.

Alla domanda specifica se ritiene che le incriminazioni abbiano aiutato Trump, DeSantis ha risposto che "è sia questo" sia il fatto che la notizia dell'incriminazione di un ex presidente domina la conversazione sulle primarie.

"È sia quello, ma anche il fatto che ha oscurato, credo, tante altre cose e ha risucchiato molto ossigeno", ha detto.

DeSantis ha detto che mentre Trump potrebbe trarre vantaggio dalle incriminazioni nelle primarie, i Democratici potrebbero usare le incriminazioni dell'ex presidente a loro vantaggio in un'elezione generale.

"Ora, in un'elezione generale, penso che i Democratici abbiano un piano su questo", ha detto DeSantis. "Penso che se tra sei mesi Trump sarà il candidato prescelto e dovrà affrontare tutto questo, avranno un piano su come affrontare la situazione".

Le candide osservazioni di DeSantis alludono alla dinamica di fondo che ha guidato le primarie repubblicane fino ad ora, dove i rivali che cercano di raccogliere il sostegno degli elettori che hanno abbandonato Trump stanno lottando per intaccare il vantaggio dell'ex presidente. I sondaggi pubblicati all'indomani delle incriminazioni di Trump hanno suggerito che il suo sostegno si è consolidato sulla loro scia, complicando ulteriormente le dinamiche delle primarie.

Nei sondaggi nazionali, Trump detiene un enorme vantaggio sulla concorrenza per la nomination presidenziale del GOP. Inoltre, mantiene un vantaggio significativo tra i probabili elettori delle primarie presidenziali repubblicane del New Hampshire, secondo un sondaggio della CNN condotto il mese scorso dall'Università del New Hampshire. Il suo vantaggio nel New Hampshire rimane inferiore al sostegno maggioritario che raccoglie nei sondaggi delle primarie a livello nazionale, con il 42% dei probabili elettori che dicono che opterebbero per Trump.

DeSantis ha ripetutamente denunciato le accuse contro Trump.

L'ex presidente è stato coinvolto in quattro incriminazioni quest'anno. La prima volta è stato incriminato a marzo dal procuratore distrettuale di Manhattan per accuse legate al pagamento di denaro non richiesto a una star di film per adulti nel 2016.

A giugno Trump è stato nuovamente incriminato da un gran giurì federale di Miami per aver sottratto alla Casa Bianca documenti riservati della difesa nazionale dopo aver lasciato l'incarico e per aver opposto resistenza ai tentativi del governo di recuperare il materiale.

Le altre due incriminazioni sono arrivate a seguito dell'indagine del consigliere speciale Jack Smith sui presunti sforzi dell'ex presidente e dei suoi alleati per rovesciare le elezioni del 2020 e a seguito di un'ampia indagine condotta dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, che ha riguardato alcuni degli sforzi più evidenti dell'ex presidente e dei suoi alleati per intromettersi nelle elezioni presidenziali del 2020.

Fonte: edition.cnn.com