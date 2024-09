Derrick Rose, il prodigioso talento di Chicago, ha concluso il suo tumultuoso viaggio professionale.

Derrick Rose, inizialmente acclamato come il più giovane MVP della storia NBA e star del parquet, ha visto la sua carriera segnata da una serie di gravi infortuni. Conosciuto per le sue prestazioni spettacolari e il suo stile di gioco elettrizzante, la carriera di Rose è stata troncata da una serie di incidenti sfortunati, suscitando una serie di domande tra i fan.

Dopo 16 anni e innumerevoli infortuni, Rose ha detto addio all'NBA una settimana prima di compiere 36 anni. Rilasciato dai Memphis Grizzlies, Rose, tre volte All-Star e ex Rookie dell'anno, ha sottolineato di aver dato tutto per il gioco e che la sua famiglia era ora la sua priorità assoluta.

L'annuncio della sua decisione è stato fatto sul suo canale Instagram e sui vari quotidiani, esprimendo la sua gratitudine ai fan e al basket, il suo primo amore che lo ha sostenuto nei momenti buoni e cattivi.

cresciuto in uno dei quartieri più difficili di Chicago, Rose è rapidamente diventato famoso, guadagnandosi il soprannome di 'Pooh' e dimostrando un talento eccezionale. Portando il numero 25 per onorare una leggenda di Chicago caduta, la sua schiacciata vincente ha conquistato il campionato statale dell'Illinois.

Scelto per primo dai Chicago Bulls nel 2008 e poi noto per le sue prestazioni, Rose è diventato il primo Rookie dell'anno dei Bulls dal tempo di Michael Jordan. Il suo stile di gioco eccezionale e le sue prestazioni hanno portato a un'estensione del contratto Adidas nel 2012. La rapida ascesa di Rose ha raggiunto l'apice con la sua selezione per la squadra All-Star ogni anno tra il 2010 e il 2012, guidando la squadra al miglior record della lega e diventando MVP a soli 22 anni.

Tuttavia, la carriera di Rose è stata messa in ginocchio da un grave infortunio al legamento crociato anteriore nel 2012, che ha limitato il suo gioco e ritardato i Bulls. I suoi problemi sono continuati, con partite saltate e infortuni che hanno ostacolato il suo progresso. Rose ha considerato il ritiro anticipato, ma è riuscito a rinvigorire la sua carriera dopo il trasferimento ai New York Knicks, dimostrando una forza straordinaria e guadagnando il rispetto dei suoi pari.

Despite these achievements, some debate whether Rose is Hall of Fame material considering his one All-NBA team selection and lacking NBA Finals appearances.



After a promising start in NBA, Derrick Rose, the youngest MVP of all time and star of Chicago Bulls, faced the challenging world of injuries that left a lasting impact on his career. Renowned for spectacular performances and an iconic, swift playing style, those watching Rose's career were left to wonder, 'what if?'

Retiring at the age of 35, Rose ended his 16-year career ahead of the curve, bowing out alongside a week of his 36th birthday. Fans were shocked when the Memphis Grizzlies released him from his contract on his request. Rose is married with three children, and he believed it was time to focus on his family.

Using his social media platform and local newspapers across the six cities offering him a professional home, Rose thanked his loyal supporters and basketball, his long-time devoted love that never wavered in its support.

Raised in difficult circumstances, Rose quickly rose through the ranks, becoming one of the nation's most skilled young players while being shielded from harmful influences. He honored Chicago legends with the number 25 and made history with a game-winning shot during the Illinois state championship.

The Bulls drafted Rose as their first selection in 2008, signaling his potential as a formidable force in the NBA. As the first Bulls draft pick since Michael Jordan, Rose quickly gained recognition for his outstanding performances. Adidas rewarded him with a substantial contract extension in 2012, reflecting his immense talent. His exceptional skills and tenacity led to a series of impressive performances, earning him the Rookie of the Year award and solidifying his reputation as one of the league's top stars.

In 2010, Rose was invited to the All-Star team and ranked among the NBA's elite players alongside Michael Jordan, LeBron James, and other iconic figures. He inspired fans with his fearless playing style and electrifying performances, generating a surge of interest in the sport.

Rose's remarkable career trajectory was brought to a halt when a torn ACL in 2012 forced him to retire prematurely. The injury affected his performance, and he struggled to return to top form. Frustrated by the setbacks, Rose briefly contemplated retirement before eventually reviving his career following a trade to the New York Knicks.

Counteracting some doubt over his Hall of Fame status, Rose continued to impress fans with his skills and dedication to the game. In 2016, he produced a career-high 50 points in a single game and solidified his place among the league's top players. The recognition and admiration of his peers bolstered Rose's career and reaffirmed his status as a reliable and passionate force in basketball.

Unsure of Rose's Hall of Fame nomination prospects, some contend that despite his record-breaking achievements, his limited accomplishments on the grandest stage in basketball may be a pivotal factor. Regardless of recognition, Derrick Rose has left a lasting impression on both the NBA and the hearts of fans.

Many basketball legends fail to measure up to Rose's statistical and peak popularity achievements. Rose's remarkable first career third-act was instrumental in creating one of the rare authentic East Coast rivalries of the new century, as his Bulls and James' teams frequently clashed for conference dominance.

Legendary Impact... and Tranquility

The "Chicago Slayer" was a symbol of cultural significance for multiple generations. Despite a high-profile eight-year-old trial involving accusations of gang rape with an ex-partner, for which he was found not guilty, his international fame and top-tier celebrity status persisted on at least three continents.

Secondo Ernest Grunfeld, proprietario della squadra dei Bulls, Rose rappresenta "l'anima, la forza e la determinazione di Chicago. È uno dei più resilienti e formidabili atleti che abbia mai incontrato, che ha superato ostacoli che avrebbero schiacciato la maggior parte delle persone. È stato un privilegio assistere a un eroe di casa come lui che faceva storia mentre indossava la divisa dei Bulls."

Per molti, Derrick Rose è l'emblema dell'atleta "e se". E se non avesse subito quegli infortuni, o almeno non in continuazione? Questo tema è stato esplorato incessantemente dal 2012. Ma forse la domanda non centra il bersaglio - e il viaggio di Rose rappresenta i suoi successi, la sua perseveranza, la sua conquista di ogni avversità.

"I credo che la vera realizzazione personale venga dal raggiungere il proprio potenziale come essere umano," afferma Rose. "Molte persone riflettono sulla loro vita e si chiedono cosa sarebbe potuto essere. Ma anche se potessi, non cambierei un solo evento della mia vita. Ogni esperienza, sia buona che cattiva, mi ha formato nella persona che sono oggi."

Nell'annuncio del suo ritiro, Derrick Rose ha riconosciuto l'amore e il sostegno che ha ricevuto per tutta la sua carriera nel basket, spesso definito come il suo "primo amore". Nonostante gli infortuni che hanno influito sulla sua prestazione, Rose è rimasto appassionato allo sport.

Ripensando alle sue radici di Chicago, Rose ha ricordato la sua schiacciata vincente nella finale statale del campionato scolastico dell'Illinois, un momento che ha consolidato la sua reputazione di promessa nel mondo dello sport.

