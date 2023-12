Derek Hough afferma che l'intervento al cranio della moglie Hayley Erbert è stato eseguito con successo

La Hough ha annunciato sui social media che la Erbert, che come la Hough è una ballerina professionista, si è sottoposta questa settimana a un intervento chirurgico al cranio, dopo una craniectomia d'emergenza all'inizio del mese.

Il giudice di "Dancing with the Stars" ha pubblicato l'aggiornamento su Instagram, scrivendo: "Con immenso sollievo, gratitudine e gioia travolgente vorrei condividere che l'intervento di cranioplastica di Hayley è stato completato con successo come previsto".

Ha proseguito: "Il mio sincero apprezzamento va all'eccezionale équipe medica. La loro competenza e la loro mano ferma sono state fondamentali in questo viaggio, assicurando un intervento senza intoppi e di successo. In particolare il dottor Mai, che non solo ha eseguito l'intervento, ma è stato anche colui che le ha salvato la vita due settimane fa".

La Hough ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato messaggi positivi.

"Siamo profondamente toccati dall'effusione di sostegno e preghiere da parte di ognuno di voi. I vostri pensieri, le vostre preghiere e la vostra energia positiva sono stati una fonte di forza e di conforto per noi in questo momento difficile", ha scritto. "È davvero commovente sapere quanto amore e quanta cura ci circondano".

Secondo Hough, a Erbert era stato diagnosticato un ematoma cranico dovuto allo scoppio di un vaso sanguigno e aveva richiesto una craniectomia d'urgenza due settimane fa. L'intervento di impianto del cranio è servito a "riportare il cranio alla sua forma naturale e a proteggere il cervello dalle lesioni", ha scritto Hough.

Hough ha aggiunto: "Questo intervento segna una pietra miliare significativa nel percorso di recupero di mia moglie e il vostro sostegno ha giocato un ruolo cruciale nel portarci fin qui. Siamo pieni di speranza e di ottimismo per il futuro, sapendo che è sulla strada di un pieno recupero, circondata da una comunità così amorevole".

I due si sono sposati in agosto in California.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com