- Deregolamentazione della barriera contro la malattia dei suini per la Polonia

Spesso trascurati cancelli aperti lungo la barriera ASF nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore attirano le critiche del Ministro dell'Agricoltura Till Backhaus (SPD). Egli incoraggia i escursionisti, i cacciatori e gli agricoltori a chiudere sempre le porte dei pascoli, dei cancelli e dei cancelli pedonali dopo averli attraversati.

Dopo l'outbreak di ASF nell'ovest della Polonia, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha installato una barriera protettiva lungo il confine tedesco-polacco di 62,4 chilometri nel novembre 2020. Una barriera complementare è progettata per rafforzare le capacità protettive e colmare le lacune causate dalle reti di trasporto pubblico. Backhaus avverte: "Le barriere protettive possono funzionare solo se rimangono chiuse".

La febbre suina africana (ASF) rappresenta una minaccia主要 per i maiali

Innocua per gli esseri umani, l'ASF è quasi sempre letale per i maiali. I cinghiali selvatici agiscono come vettori, diffondendo il virus. Se il virus contamina un porcile, l'intera popolazione deve essere abbattuta. L'ultimo episodio che ha interessato il Meclemburgo-Pomerania Anteriore si è verificato a giugno, in una fattoria di ingrassamento vicino a Pasewalk (distretto di Pomerania Anteriore-Greifswald). Due maiali hanno mostrato sintomi, portando all'eliminazione di tutti i 3.500 animali dell'azienda.

L'installazione di misure igieniche e di sicurezza, come la chiusura costante dei cancelli, è fondamentale per prevenire la diffusione della febbre suina africana (ASF). Il mancato rispetto degli standard igienico-sanitari, come il lasciare aperti i cancelli, può compromettere l'efficacia delle barriere protettive.

