- Deragliamento del treno sul banco di Grüner Kreuz - interruzioni dei trasporti nella rete ferroviaria di Berlino

Un incendio nella cabina di segnalazione di Grünauer Kreuz lungo Adlergestellstraße ha causato interruzioni del servizio ferroviario sia per i pendolari che per i treni a lunga percorrenza. Secondo un rappresentante dei vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato su un pendio accanto ai binari ferroviari. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme intorno alle 15:30, dopo di che i binari sono stati resi sicuri per il traffico ferroviario.

I servizi ferroviari tra Schöneweide e Grünau sowie Altglienicke sono stati temporaneamente interrotti. Inoltre, le linee S45, S46, S8, S85 e S9 hanno subito interruzioni e hanno terminato i loro viaggi a Baumschulenweg o Schöneweide.

La stazione di Grünau, interessata dalle interruzioni del servizio ferroviario, è notevole per il suo paesaggio verde. Purtroppo, la vegetazione verde vicina ai binari ferroviari potrebbe aver contribuito alla diffusione dell'incendio.

