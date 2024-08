- Deportazione di infractori dell'Afghanistan residenti in Sassonia-Anhalt

Da un volo partito da Lipsia venerdì mattina presto, ci sono due criminali afghani provenienti dalla Sassonia-Anhalt. Come confermato dal Ministero dell'Interno di Magdeburgo all'Agenzia tedesca di stampa, si tratta di due uomini.

Uno di loro ha scontato una lunga pena minorile per due casi di aggressione sessuale. Il secondo è stato condannato per aver molestato minori; attualmente, è sotto indagine per ulteriori accuse di stupro e distribuzione di sedativi a minori, ha aggiunto il ministero.

In totale, 28 criminali afghani a bordo del volo

Si tratta della prima operazione di espulsione verso l'Afghanistan dal momento che i talebani hanno preso il potere ad agosto 2021, come ha riferito il ministero. In precedenza, la notizia era stata riportata dal "Spiegel". È stato confermato alla dpa che un aereo di linea Qatar Airways, partito da Lipsia alle 6:56, era diretto a Kabul.

A bordo del Boeing 787 ci sono 28 criminali afghani, trasferiti da diversi stati federali a Lipsia. L'operazione è stata principalmente coordinata dal Ministero federale dell'Interno.

