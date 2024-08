Dennis Schröder prende "Unhappy End" per il suo cappello

La nazionale di pallacanestro tedesca ha mancato di poco il terzo podio in tre anni. Tuttavia, il mandato dell'allenatore uscente Gordon Herbert è stato un successo enorme. La pallacanestro tedesca ora figura tra le più forti al mondo, qualcosa che sarebbe stato impensabile non molto tempo fa.

"Certo, tutti sono delusi", ha detto Dennis Schröder senza esitare alla conferenza stampa dopo la sconfitta 83:93 contro la Serbia nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. "Innanzitutto, dobbiamo ringraziare l'allenatore per tutto ciò che ha fatto per la Federazione Tedesca di Pallacanestro e la nazionale. Ha contribuito a creare qualcosa di nuovo. Il divertimento, l'atmosfera nello spogliatoio - l'ha creato lui. Ha iniziato tre anni fa. In tre anni, abbiamo vinto due medaglie. Certo, volevamo la terza, ma abbiamo ottenuto qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Lo apprezziamo molto. In questo momento, tutti sono tristi, ma dobbiamo guardare avanti."

Una nazionale di pallacanestro tedesca non era mai arrivata così lontano alle Olimpiadi. La partita contro la Serbia è stata l'ultima per Gordon Herbert come allenatore capo. Assumerà la guida dell'FC Bayern. Dopo che il 65enne canadese aveva applaudito con i suoi giocatori e gli avversari e aveva lasciato il parquet nella Paris Bercy Arena per l'ultima volta, si è seduto visibilmente abbattuto davanti ai reporter riuniti e ha riassunto: "Tutto nella vita finisce prima o poi. Certo, non è l'epilogo che volevamo. Ma questi ragazzi hanno dato il loro cuore e la loro anima per tre anni. Questa è stata una vera famiglia. Congratulazioni alla Serbia. Mi dispiace, Francia, ma questa era la migliore squadra che abbiamo incontrato a queste Olimpiadi."

La partita con il calcio d'inizio alle 11 del mattino ha giocato a favore della squadra dell'allenatore Svetislav Pesic. A differenza della finale del Campionato del Mondo del 2023, in cui la squadra tedesca ha ancora vinto, Pesic poteva ora contare sul tre volte MVP NBA Nikola Jokic e il suo regolare playmaker Vasilije Micic. Il tiratore preciso Bogdan Bogdanovic era in ottima forma, come lo era stato l'anno scorso.

Dominati nella Finale per il Bronzo

Il trio della lega professionistica nordamericana ha dominato sin dall'inizio e ha posto la Serbia sulla strada della vittoria con un primo quarto di 30:21. La squadra balcanica ha bloccato la zona in difesa e ha costretto la Germania a tiri da lontano che raramente andavano a segno. I campioni del mondo erano in ritardo di otto punti all'intervallo (38:46). Una personale serie di 7:0 di Aleksa Avramovic nel terzo quarto ha poi suggellato la vittoria (45:64) e la squadra DBB non è più riuscita a recuperare.

Jokic ha registrato il quinto triplo-doppio nella storia olimpica (19 punti, 12 rimbalzi, 11 assist), Micic ha segnato 19 punti e Bogdanovic 16, rendendoli i migliori marcatori della Serbia, che ha vinto la seconda medaglia olimpica (dopo l'argento nel 2016) e ha fatto un regalo di compleanno anticipato all'allenatore Pesic.

Franz (18 punti) e Moritz Wagner (16) sono stati i migliori marcatori per la Germania. Schröder ha segnato 13 punti e 6 assist ma anche 6 palle perse: "Avrei potuto giocare una partita migliore. La colpa è mia. Avrei dovuto portare più energia. Solo essere un miglior playmaker, assicurarsi che tutti siano al posto giusto, sì... Questa partita è colpa mia."

C'era sicuramente di più. Forse non contro la Serbia e magari non in una finale contro la squadra olimpica vincitrice degli Stati Uniti. Ma nel complesso, sì. La Germania aveva sprecato l'occasione di almeno una medaglia d'argento contro la Francia nella semifinale di giovedì, lasciando intravedere debolezze precedentemente ignote. La sconfitta 69:73 ha fatto male e sembrava aver spezzato lo spirito collettivo di questa squadra precedentemente imbattibile. "La semifinale, ci ha proprio fregato", ha detto Herbert alla fine. "Ho detto ai giocatori che avremmo potuto vincerla. Ma penso che non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi tre anni. Abbiamo giocato in modo brillante, abbiamo dato tutto."

Le 13 vittorie consecutive della Germania in un torneo internazionale, a partire dalla vittoria del bronzo all'Europeo del 2022, hanno radicalmente cambiato le percezioni della pallacanestro tedesca. Il fatto che le due sconfitte alla fine, contro due delle migliori squadre del mondo, siano state interpretate e discusse come così deludenti dice tutto. Herbert si era prefissato l'obiettivo di vincere tre medaglie in tre anni quando aveva assunto l'incarico dopo le Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Ciò che allora era stato accolto con stupore, scetticismo e persino risate da funzionari e tifosi della DBB, è diventato da allora una nuova realtà. Questo è il successo di Herbert, che ha stabilito l'epoca più

A causa del fatto che la DBB, a differenza di tutte le principali nazioni del basket, rigetta categoricamente un doppio ruolo, e Herbert sta per prendere in carico l'FC Bayern, sarà necessario trovare un successore. "Sì, sono un po' triste perché è finita. È stato un viaggio incredibile negli ultimi tre anni con ragazzi fantastici, persone fantastiche. Ogni allenatore sogna di lavorare con giocatori del genere." Chiunque prenderà il suo posto avrà un compito difficile da seguire. "Quello è davvero difficile da superare", ha commentato Schröder. "L'allenatore ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi tre anni e ci ha uniti. Ho sentito che c'era già qualcosa in ballo prima della partita, quindi non avevamo nulla da dire in proposito. Non lo so. Domanda difficile. Faranno la cosa giusta. Spero che otterremo qualcuno come Gordie che possa aiutarci a costruire su ciò che abbiamo ottenuto."

Sta arrivando un grande turnover?

Il prossimo allenatore della nazionale prenderà in carico una squadra che rimarrà quasi intatta. Il capitano Schröder ha già annunciato che vuole continuare a giocare, "fino a quando non avrò 40 anni. Quello è il mio obiettivo. Spero che tutti i miei ragazzi nello spogliatoio decidano di tornare e giocare. Perché se gioco fino a 40 anni, loro possono giocare fino a 37, 38 e renderlo qualcosa di speciale". I giocatori più anziani della squadra sono Niels Giffey (33), Daniel Theis (32), Johannes Voigtmann e Maodo Lo (entrambi 31).

Contemporaneamente, c'è tanto talento in arrivo e si è fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. La squadra Under-18 ha vinto l'EuroBasket la scorsa settimana. Franz Wagner, che ha segnato un totale di 111 punti, il secondo punteggio più alto in queste partite, è uno dei migliori giovani giocatori del mondo a 22 anni. Justus Hollatz, che ha vinto il Mondiale con questa squadra, ha solo 23 anni. Tristan Da Silva (anche lui 23), il fratello minore del giocatore della nazionale Oscar Da Silva (25), debutterà nella NBA la prossima stagione con gli Orlando Magic, insieme ai fratelli Wagner. Isaiah Hartenstein, che ha appena firmato un nuovo contratto di $87 milioni con l'Oklahoma City Thunder dopo la sua migliore stagione professionale, ha solo 26 anni.

La Germania si è affermata come una delle migliori squadre del mondo sotto Herbert. I prossimi tre anni non dovrebbero essere un'eccezione, ma l'inizio di una storia di successo duratura. Non solo Schröder, che è stato selezionato insieme a Jokic, Victor Wembanyama, LeBron James e Steph Curry per le squadre olimpiche del 2024, crede che questo sia più che realistico: "La squadra Under-18 ha vinto il campionato europeo, Tristan da Silva ha appena raggiunto la lega, Hartenstein - abbiamo ancora molti giovani che possono giocare. Il futuro del basket tedesco sembra luminoso".

Nonostante la delusione per aver mancato una medaglia per la terza volta consecutiva, Dennis Schröder ha riconosciuto i significativi contributi di Gordon Herbert alla Federazione tedesca di basket e alla nazionale. "Non darò la colpa a nessuno", ha detto Schröder, sottolineando lo sforzo collettivo e la cultura positiva che Herbert aveva stabilito.

Dopo la sconfitta nella finale per il bronzo, l'attenzione si è spostata sul futuro del basket tedesco. "Non penso ancora al ritiro", ha dichiarato Schröder, esprimendo il suo impegno a continuare la sua carriera e aiutare la squadra a costruire sui successi sotto la guida di Herbert.

