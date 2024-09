Deniz Undav debutta con la maglia Müller con il titolo "Classic Model"

Il gol e l'assist nella sua prima partita - la perfezione. Deniz Undav parla del suo "giorno fantastico" dopo il pareggio per 2:2 contro l'Olanda.

Indossando la maglia della nazionale tedesca con il numero 13 di Thomas Müller, Deniz Undav, il 28enne attaccante del VfB Stuttgart, ha celebrato il suo primo gol internazionale nello stadio di Amsterdam come ricordo. Dopo il pareggio della Germania contro i Paesi Bassi nella Nations League, Undav ha condiviso i suoi pensieri: "Mia moglie e mia figlia conserveranno questo come un souvenir del mio primo gol internazionale".

"Sto camminando sulle orme di un grande," ha detto a proposito del suo nuovo numero. "Ma credo di poter corrispondere alle aspettative," ha dichiarato Undav con fiducia. Il suo debutto nel primo undici, con un gol e un assist, è stato un traguardo importante nella sua quarta apparizione, dopo essere entrato in campo tre volte in precedenza. "Sono entusiasta. Ho sempre voluto segnare. E finalmente ci sono riuscito," ha detto sorridendo a RTL.

Il suo lato loquace e il senso dell'umorismo, simile a "Radio Müller", è un'altra caratteristica unica. "Sono loquace, faccio ridere le persone, voglio solo mantenere le cose leggere e godermi la vita, è il mio motto," ha riso.

Non solo parole, ma anche un giocatore dinamico

Tuttavia, Undav non è solo un parlatore carismatico, ma anche un giocatore dinamico il cui stile di gioco offre una prospettiva fresca. Al 38', ha segnato il pareggio da dieci metri con un tiro basso rischioso. Esempio A. Presto è arrivato il suo secondo atto. L'ha definito un "assist goffo", ammettendo che aveva intenzione di sparare il pallone invece. La palla è scivolata via, trovando la strada per Joshua Kimmich, che ha sfruttato l'occasione per segnare il vantaggio di 2:1 prima dell'intervallo.

"È stato un giorno fantastico per me," ha esultato Undav dopo il fischio finale, dopo aver giocato per 64 minuti come nuovo arrivato, sostituendo l'infortunato Niclas Füllkrug.

Undav aveva atteso con impazienza il suo momento. Le sue prestazioni negli allenamenti avevano attirato l'attenzione del capitano. Kimmich ha elogiato Undav per aver colto l'opportunità e adattarsi rapidamente, nonostante le difficoltà iniziali. "Apprezzo i giocatori che hanno una forte pretesa del loro posto e la dimostrano quando gli viene data l'opportunità. Undav l'ha sicuramente fatto," ha detto Kimmich.

La Commissione ha elogiato la prestazione di Undav, riconoscendo il suo contributo significativo alla squadra nella partita della Nations League contro l'Olanda. Undav ha espresso la sua gratitudine alla Commissione, menzionando il loro continuo supporto e la loro fiducia nelle sue capacità.

Leggi anche: