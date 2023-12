Denis Shapovalov chiede misure più severe contro i disturbatori dopo l'infuocata vittoria agli Open d'Italia

Durante il secondo set della sua vittoria per 7-6 3-6 6-3 contro l'italiano Lorenzo Sonego a Roma, Shapovalov si è visto infliggere un punto di penalità dopo aver attraversato la rete per mostrare all'arbitro una palla segnata sul campo.

L'incidente ha scatenato i fischi dello stadio e Shapovalov ha interrotto brevemente le sue rimostranze con l'arbitro per gridare "chiudi quella cazzo di bocca" a un tifoso.

"Mi stava dicendo di uscire dal campo, di andarmene da lì, mi ha fatto cenno di uscire dal campo. Cercando ovviamente di mettermi i bastoni tra le ruote", ha detto Shapovalov in conferenza stampa, secondo quanto riportato dalla Reuters.

Penso che l'arbitro debba solo tenere d'occhio se un giocatore accenna a qualcosa".

"Il motivo per cui (il disturbatore) non è stato espulso è perché (l'arbitro) mi ha detto che non ha visto cosa è successo. È comprensibile. Ho l'impressione che lo abbia tenuto d'occhio. Non mi ha dato fastidio".

Shapovalov, che affronterà Nikoloz Basilashvili nel prossimo turno degli Open d'Italia, si è poi scusato con l'arbitro per aver perso la calma.

Ha aggiunto che il tennis potrebbe essere più severo nei confronti dei disturbatori e adottare un approccio simile a quello dell'NBA.

"Sono piuttosto severi, la sicurezza e tutto il resto, affinché (i tifosi) non oltrepassino il limite. Se lo fanno, vengono cacciati subito", ha detto Shapovalov.

Fonte: edition.cnn.com