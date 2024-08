- Demolizione di hotel per rimuovere i corpi

Sono iniziati i lavori di demolizione per recuperare il secondo corpo dopo il crollo dell'hotel a Kröv. Una scavatrice con braccio esteso ha iniziato dal lato della facciata dell'edificio, dove la polizia dice che il rischio di crollo è ancora maggiore. La pesante attrezzatura di una società specializzata procederà poi passo dopo passo.

Il momento in cui il corpo dell'uomo verrà recuperato è ancora incerto, ha detto una portavoce della polizia. La demolizione è necessaria perché i soccorritori non possono recuperare il corpo in modo sicuro altrimenti. Si trova nella zona a maggior rischio. L'uomo è ritenuto il proprietario dell'hotel.

Il luogo dell'incidente è stato isolato all'interno di un raggio di 150 metri per i lavori di demolizione. Gli abitanti sono stati invitati a tenere chiuse le finestre e le porte a causa dei livelli di polvere previsti, hanno detto i poliziotti. Non si può escludere una contaminazione da amianto.

Martedì sera, un intero piano dell'hotel nella città della Mosella è crollato. Due persone sono morte e il corpo di una donna è già stato recuperato. Sette persone ferite sono state salvate dalle macerie dopo diverse ore.

Un esperto ha visitato il sito mercoledì e ha raccomandato la demolizione per recuperare i corpi in sicurezza. La polizia ha riferito che l'edificio rappresenta ancora un alto rischio di crollo.

