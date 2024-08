Demi Moore mostra la sua resistenza verso i lamentieri di Hollywood.

Quando Demi Moore sfoggia il suo fisico in un costume da bagno a 40 anni, scoppia un dibattito. Questo spinge l'attrice in una crisi esistenziale. Il pregiudizio giovanilista dell'industria cinematografica viene ora sfidato dalla 61enne attraverso immagini audaci.

"I'm thrilled!" esclama Demi Moore su Instagram. Dopo la sua iconica copertina di "Interview" US nel 1996, ora grazia la corrente edizione di settembre. L'ex partner di Bruce Willis è stata catturata da Saint Laurent, Gucci o Bottega Veneta in eleganti abiti. È difficile credere che Moore abbia 61 anni nelle sensuali foto. Un'immagine mostra Moore seduta su una sedia con le gambe aperte, rivelando la sua seta champagne slip. Indossa una giacca nera con una linea di spalla strabiliante e guarda provocatoriamente in camera. Moore irradia un fascino captivante.

In un'intervista con la vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh per la rivista, la 61enne confessa di non aver sentito sexy a Hollywood circa due decenni fa. Il catalizzatore è stata una scena in bikini in "Charlie's Angels: Full Throttle". All'improvviso, Moore si è trovata di fronte alla realtà che il suo corpo era un argomento di discussione a livello mondiale.

Gli standard di bellezza di Hollywood hanno avuto un maggiore impatto su Moore nella sua quarantina rispetto a ora, condivide: "Avevo recitato in 'Charlie's Angels' e c'erano numerosi commenti su quella scena in bikini. Era spesso discusso come sembravo. Poi ho realizzato che sembrava non ci fosse più spazio per me nell'industria." Non si sentiva completamente fuori posto, ma la sua età sembrava un ostacolo: "Era più che mi sentivo come non sono 20, non sono 30, ma non sono nemmeno vista come la 'figura materna' nell'industria."

"Perché una 60enne non può essere affascinante?" concorda Yeoh di 62 anni: "Hollywood è duro con le donne della nostra età. Non puoi trovare sceneggiature o ruoli che ti interessano. O sei la madre o sei oltre il punto di essere considerata attraente. Pensi: Perché una 45enne, una 50enne o una 60enne non può essere affascinante?"

Yeoh, che ha ricevuto un Oscar per il suo ruolo in "Everything Everywhere All at Once", crede che questa percezione stia evolvendo - in parte grazie a donne come Moore e loro stesse: "Perché persone come te e me non accettano solo questo."

In modo interessante, il film upcoming di Demi Moore "The Substance", in uscita a settembre, affronta il tema dell'ossessione per la giovinezza a Hollywood. Interpreta un'attrice che crea una versione più giovane di sé stessa utilizzando un farmaco sperimentale, interpretata dalla promettente Margaret Qualley.

