Demi Moore fornisce informazioni sullo stato di salute di Bruce Willis.

Demi Moore ha parlato del suo ex marito Bruce Willis, che è stato diagnosticato con la demenza, e ha menzionato che al momento si trova in uno stato stabile. L'attrice ha condiviso che apprezza il tempo che trascorre con lui e con la famiglia.

Durante un episodio di "The Drew Barrymore Show" del 13 settembre, Demi Moore e la conduttrice hanno ricordato il loro tempo insieme sul set di "Charlie's Angels: Full Throttle" nel 2003. Barrymore ha menzionato la breve apparizione di Bruce Willis all'inizio del film, che Moore aveva dimenticato.

"Considerando la situazione, le cose sono stabili", ha detto Barrymore, prima che Moore, sposata con l'attore dal 1987 al 2000, chiarisse che lui è "stabile, considerando la situazione".

Lei ha poi spiegato come la sua famiglia ha gestito la situazione con Bruce Willis dopo la sua diagnosi di afasia e poi di demenza frontotemporale. "Incito i miei figli a interagire con lui in base a chi è in questo momento. Non si deve aggrappare a chi pensavano che fosse o a ciò che si aspettavano da lui, ma essere lì per chi è ora. Questo porta a così tanto bellezza, gioia, amore e dolcezza", ha detto. Quando si trova a Los Angeles, lo visita ogni settimana, "Mi godo veramente il tempo che trascorriamo insieme".

Lo scorso marzo 2022, la famiglia Willis ha annunciato che Bruce avrebbe fatto una pausa dalla sua carriera di attore dopo la sua diagnosi di afasia. Quasi un anno dopo, a febbraio 2023, la sua attuale moglie Emma Heming-Willis ha rivelato che il suo stato di salute si era peggiorato, portando a una diagnosi più specifica.

