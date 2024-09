Demi Lovato partecipa alla cerimonia di firma di Gavin Newsom per le leggi che proteggono le giovani celebrità dei social media

I due nuovi pezzi di legislazione mirano a proteggere i giovani influencer dei social media e garantire che i bambini e gli adolescenti che intrattengono sulle piattaforme digitali siano protetti dallo sfruttamento finanziario.

"Le cose sono cambiate dai primi giorni di Hollywood, ma il nostro impegno per proteggere i bambini dallo sfruttamento non è cambiato," ha dichiarato il Governatore Newsom. "Ai tempi di Hollywood, gli attori bambini erano sfruttati. Ora, nel 2024, sono gli influencer bambini. Questi sfruttamenti moderni cessano con l'adozione di due nuove leggi per proteggere i giovani influencer su TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme dei social media."

Lovato ha sostenuto questa legislazione, come dimostrato nel suo documentario di Hulu, "Child Star". Questo progetto ha segnato il suo debutto come regista e si è concentrato sui pericoli della celebrità infantile.

Lovato ha recentemente espresso le sue preoccupazioni in un'intervista con CNN. Ha avvertito che "è come il selvaggio west nell'era digitale," riferendosi al paesaggio dei media in rapida evoluzione che differisce dal tempo in cui lei era una stella bambina.

Lovato ha guadagnato la sua prima fama negli anni '90 e 2000, recitando in programmi televisivi per bambini come "Barney and Friends" e sfondando sul canale Disney. Da allora, l'industria dell'intrattenimento ha subito una trasformazione significativa con l'emergere dei contenuti creati e monetizzati dagli influencer digitali. Lovato crede che le leggi attualmente in vigore non proteggano adeguatamente i minori che lavorano su piattaforme emergenti con nuovi modelli di business.

Nel suo documentario, Lovato ha parlato con Chris McCarty, un attivista per i diritti dei bambini e direttore dell'organizzazione di advocacy "Quick Clicking Kids", che ha lavorato con lei per spingere per i progetti che sono stati ora firmati in legge da Newsom.

Nella sua conversazione con CNN di questo mese, Lovato ha espresso la speranza che i progetti vengano approvati in California e ha condiviso il suo desiderio di portare le questioni a Capitol Hill in futuro.

Giovedì, Lovato ha ringraziato il Governatore Newsom per il suo sostegno alla legislazione, dichiarando in una dichiarazione che le nuove leggi "daranno ai bambini presenti sui social media il potere di rivendicare i loro diritti quando raggiungeranno l'età adulta e riceveranno una giusta compensazione per l'uso del loro nome e immagine."

Un progetto di legge firmato da Newsom (SB 764) stabilisce garanzie finanziarie e legali per i minori che appaiono in contenuti online monetizzati, obbligando i loro genitori o tutori a risparmiare una parte dei loro guadagni in conti fiduciari. L'altro progetto di legge (AB 1880) estende la "Legge Coogan" della California di decenni alle minori impiegate come creatrici di contenuti su piattaforme digitali.

Il sindacato degli attori, SAG-AFTRA, ha elogiato la nuova legislazione approvata giovedì, che beneficia i giovani talenti nell'industria. Duncan Crabtree-Ireland, il direttore esecutivo nazionale di SAG-AFTRA, ha detto: "Siamo grati che le protezioni che esistono per i performer bambini - protezioni che abbiamo aiutato a garantire tanto tempo fa - verranno ora estese per includere i creatori di contenuti e gli influencer. Indipendentemente dal mezzo o dalla piattaforma, tutti i performer bambini devono essere protetti in modo robusto."

L'adozione di queste nuove leggi garantirà che i giovani intrattenitori sulle piattaforme digitali, come TikTok e Instagram, siano protetti dallo sfruttamento finanziario. Gli sforzi di advocacy di Lovato, come visto nel suo documentario e nelle interviste, hanno giocato un ruolo significativo nel spingere per la legislazione per proteggere gli influencer bambini nell'era digitale.

