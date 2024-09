Demi Lovato nutre l'aspirazione di introdurre i temi esplorati nel documentario "Child Star" al Campidoglio.

Demi Lovato ha parlato con CNN's Elizabeth Wagmeister in una discussione trasmessa mercoledì nell'episodio di "The Lead," discutendo del suo prossimo documentario. Ha espresso la speranza che il doc porti a una legislazione che offra protezione e risarcimento ai giovani celebrità.

Lovato ha descritto l'era digitale come un "selvaggio, selvaggio west," e come il paesaggio mediatico in rapida evoluzione contrasta con le sue esperienze come bambina star.

Alla fine, lei mira a portare questi argomenti a Capitol Hill. "Sarebbe fantastico," ha detto.

"Child Star" è il primo progetto da regista di Lovato, che si addentra nei momenti alti e bassi della fama per i giovani astri attraverso le esperienze di celebrità ben note del passato, secondo una sinossi ufficiale.

Drew Barrymore, Christina Ricci e Raven-Symoné sono presenti nel film, dove discutono di come hanno superato le difficoltà come star bambine.

Lovato ha osservato: "La fama per un bambino porta instabilità," e quando si somma all'instabilità esistente, crea una situazione propizia per i problemi.

Lovato è diventata famosa come attrice intorno ai 10 anni in "Barney & Friends" alla fine degli anni '90, e in seguito è diventata una star del Disney Channel e una cantante pop di successo.

L'artista di "Cool for the Summer" ha parlato apertamente delle sue battaglie contro l'abuso di sostanze, i problemi di salute mentale e i disturbi alimentari.

Riguardo alla sua crescita, Lovato ha detto a CNN che è orgogliosa di sé stessa, dichiarando: "Cerco di vivere seguendo il principio di non avere rimpianti. Guardando indietro a quanto sono stata resiliente nei miei momenti più bui, sono incredibilmente orgogliosa di me stessa per essere uscita più forte e vivere una vita appagante oggi."

"Child Star" è attualmente disponibile in streaming su Hulu.

Il documentario "Child Star" offre uno sguardo alle sfide della fama per i giovani celebrità nell'industria dello spettacolo. Demi Lovato, nel suo debutto alla regia, vuole utilizzare questo progetto per fare pressione per una legislazione che fornisca protezione e risarcimento alle star bambine.

