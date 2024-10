Le Delizie Culinarie dell'America e Non Solo

Delizie culinarie di livello mondiale dagli Stati Uniti, con le migliori offerte di pizza a livello globale.

Dalla ricca e gustosa gumbo della Louisiana al poke hawaiano e al semplice ma soddisfacente sandwich al burro di arachidi e marmellata, gli Stati Uniti sono pieni di piatti deliziosi. CNN Travel ha selezionato 20 di queste opzioni appetitose - vedi se i tuoi preferiti sono presenti in questa lista.

Ma non è solo la cucina americana che fa girare le teste. Il premio 50 Top Pizza Awards, con sede in Italia, ha recentemente annunciato i vincitori del 2024 e, sorpresa delle sorprese, il campione non proveniva da Napoli o Roma, ma da un locale per la pizza nascosto nel Lower East Side di Manhattan.

Parlando di vittorie inaspettate, la residente della Virginia Jane Satow si è trasferita nella regione francese della Provenza, famosa per i suoi campi di lavanda e la cucina mediterranea, e ha fondato una scuola di cucina che insegna ai locali francesi l'arte di preparare i piatti locali.

Connettersi al Mondo

60 anni fa, il Giappone ha presentato il primo treno ad alta velocità, dando il via a una rivoluzione globale delle ferrovie. Ora, la Cina sta rivoluzionando nuovamente i viaggi in treno con i suoi treni Maglev, in grado di raggiungere velocità fino a quasi 400 mph (640 km/h).

Nel frattempo, le compagnie ferroviarie europee stanno cercando di inaugurare una nuova era dei treni notturni, con nuove rotte, tariffe più basse e alloggi lussuosi. Purtroppo, questi ambiziosi progetti hanno subito presto un intoppo.

Sfortunatamente, le opzioni di viaggio intercity a basso costo negli Stati Uniti potrebbero essere in procinto di estinguersi, poiché le stazioni degli autobus Greyhound chiudono in tutto il paese. Chicago, attualmente sull'orlo di perdere la sua ultima stazione intercity, rappresenta una minaccia significativa per le libertà di viaggio di molti passeggeri a basso reddito, anziani e di minoranza con scarse opzioni di trasporto.

Il Compagno Ideale dell'Uomo

Viaggiare in prima classe con coperte morbide, snack e una spa a bordo? Abbaia di gioia questo critico canino! Bark Air, una nuova compagnia aerea dedicata ai cani e ai loro compagni umani, addebita una cifra esorbitante di 8.000 dollari per un biglietto di andata internazionale per un binomio cane-umano. Guarda qui.

Per coloro che preferiscono un viaggio terra-terra, una coppia di avventurosi australiani ha intrapreso un tour in motocicletta intorno al mondo con il loro amato animale domestico. La loro storia di backpacking segnata dalla tragedia è stata addolcita dai loro tre nuovi cani da salvataggio, che hanno affrontato i loro propri ostacoli prima di unirsi alla famiglia viaggiante.

Prima di tuffarsi in questa storia commovente, i lettori potrebbero voler dare un'occhiata a questa raccolta di mascarpine impermeabili di alto livello, recensite da CNN Underscored, la tua fonte principale per raccomandazioni di prodotti.

Dietro le Quinte della Fontana di Trevi

Con la sua imponente apparizione, la Fontana di Trevi di Roma è uno dei monumenti più venerati in una delle città più ammirate del mondo. Ma hai mai wondered da dove viene la sua acqua? Guarda questo video per scoprire i segreti della sua antica fonte d'acqua.

Nel Caso in cui Ti Sei Perso Qualcosa

La "crociera senza fine" non sta esattamente vincendo nella prima impressione.

Dopo un ritardo di quattro mesi, finalmente è salpata - solo per fermarsi di nuovo! - e ora è finalmente in viaggio.

Il figlio di una star della televisione ha intrapreso un viaggio europeo senza accompagnatore.

Scatenati i commenti.

Il pubblico ha solo pochi giorni left per votare al contest del 2024 del "bear grasso".

Un conflitto orso-contro-orso ha ritardato la rivelazione di questa año's bracket.

Un istruttore di volo sta riconvertendo aerei da guerra in dimore alla moda.

Ora puoi affittare questi unici aerei-trasformati-in-case presso la sua scuola di volo in Alaska.

Gli ufficiali del turismo nelle regioni colpite dalle tempeste hanno emesso avvisi di viaggio.

L'uragano Helene si stava dirigendo verso la stagione del foliage autunnale turistica.

