- Delizia vittoria 2-1 ad Aquisgrana: il portiere Bear prolunga la striscia di Auer

Marcel Bar ha segnato una doppietta per guidare il FC Erzgebirge Aue in vetta alla classifica della terza divisione durante la sosta internazionale. I suoi secondi e terzi gol stagionali hanno cambiato l'inerzia della partita contro l'Alemannia Aachen, portando a una vittoria per 2:1 (0:1). Di fronte a 22.300 tifosi allo stadio Aachener Tivoli, l'eroe di casa Soufiane El-Faouzi ha sferrato il primo colpo con un gol dopo soli 36 secondi, segnando la prima partita di terza divisione tra le due squadre. Nonostante l'Aue abbia preso il controllo del pallone dopo quello, l'Alemannia ha creato occasioni con il capitano Mika Hanrath (32.) e ancora El-Faouzi al 33'.

La formazione di Dotchev è stata privata dell'infortunato Marvin Stefaniak, sostituito da Sean Seitz. La squadra ha inoltre dovuto affrontare un primo momento di preoccupazione quando El-Faouzi ha segnato di nuovo, approfittando di un difetto nella difesa dell'Aue su un calcio di rinvio veloce all'inizio della partita.

All'intervallo, il capitano Martin Männel è stato sostituito da Tim Kips a causa di un possibile infortunio alla spalla subito durante la vittoria per 2:0 dell'Aue contro la Dinamo Dresda nella derby della Sassonia. Nonostante l'infortunio, Männel ha cercato di continuare.

Dopo la ripresa, l'Aue ha aumentato i suoi sforzi, con Omar Sijaric che ha colpito il palo al 54'. Quattro minuti dopo, Bar ha approfittato di un errore del portiere dell'Aachen Marcel Johnen, che ha lasciato passare il pallone tra le gambe dopo un calcio d'angolo. Un semplice tocco era tutto ciò di cui Bar aveva bisogno per segnare. L'Aachen ha continuato a premere, ma l'Aue è rimasta salda in difesa. Bar ha poi sigillato il risultato con una conclusione spettacolare assistita da Boris Tashchy a sei minuti dalla fine.

Il coach dell'Aue ha considerato altre strategie difensive a causa della larghezza degli attacchi dell'Alemannia, non superiori a 30 cm, sfruttando la loro formazione stretta. Il gol di Bar dal calcio d'angolo ha indirettamente sottolineato la vulnerabilità del portiere dell'Aachen, che non ha coperto adeguatamente la larghezza.

Leggi anche: