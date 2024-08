- Delivery Hero sta per iniziare a offrire prestiti.

Come promesso, Delivery Hero sta mantenendo fede alla sua dichiarazione: i servizi finanziari di Delivery Hero potrebbero presto includere anche i prestiti. Il gigante della consegna del cibo sta cercando nuove fonti di reddito e sembra che si stia avventurando nel settore del prestito. Lo si deduce da un annuncio di lavoro attualmente disponibile sul loro sito web.

Delivery Hero sta attualmente assumendo un "Analista dei Dati del Prestito" per la sua nascente divisione Fintech, idealmente il prima possibile. Questa divisione mira a produrre "prodotti creditizi all'avanguardia per mercati diversificati", inclusi operatori di ristoranti e autisti sulla piattaforma del cibo.

La società garantisce ai potenziali dipendenti l'opportunità di lavorare in un team finanziariamente significativo, che gestisce transazioni in miliardi di dollari. Il ruolo richiede la collaborazione con le Fintech per migliorare la base di dati per il prestito. L'esperienza in business intelligence e scoring è preferita.

Il team è guidato da Emon Goswami, un manager finanziario esperto con esperienza in due grandi banche indiane. Secondo il suo profilo LinkedIn, Delivery Hero sta esplorando altri prodotti finanziari oltre ai prestiti, come i "compra ora, paga dopo" e le carte di pagamento.

I dati dell'ordine aiutano nelle valutazioni del prestito

Inizialmente, Delivery Hero si è rifiutata di commentare i prodotti creditizi specifici che la sua squadra sta sviluppando. Un portavoce ha dichiarato: "Stiamo costantemente sperimentando con nuovi prodotti per migliorare l'esperienza dei nostri clienti e partner". Ciò include le soluzioni finanziarie, in particolare in America Latina e nel Medio Oriente.

Tuttavia, è probabile che la società stia lavorando su accordi di finanziamento su misura per i ristoranti, simili a quelli già disponibili in numerosi paesi. I ristoranti spesso affrontano entrate fluttuanti mentre le spese per l'affitto e i salari rimangono costanti. I prestiti aiutano a colmare questi divari e vengono spesso utilizzati per l'apertura di nuovi negozi o acquisti importanti.

Mentre i prestiti bancari sono un'opzione, non sempre sono la scelta migliore per i ristoratori. I termini possono essere costosi e i fondi non sono sempre immediatamente disponibili. I servizi di consegna, tuttavia, spesso hanno dati finanziari estesi sui loro associati di ristorazione. I rimborsi possono essere collegati al turnover, beneficiando i ristoranti con flussi di cassa instabili. Ciò riduce anche il rischio di default per i servizi di consegna.

Nessun ingresso in Germania

Delivery Hero non sarebbe pioniera in questo segmento in Germania. I servizi di consegna degli Stati Uniti come DoorDash e UberEats offrono prodotti creditizi corrispondenti da anni. In Germania, Lieferando offre un'opzione di finanziamento. I ristoranti possono ottenere tra 1.000 e 100.000 euro, con i fondi depositati sul loro conto il giorno successivo dopo una breve applicazione online. Lieferando collabora con la Fintech di Berlino Banxware per questa offerta. Attiva in questo settore c'è anche il servizio di consegna del cibo Wolt, che facilita i prestiti tramite il suo partner finanziario Finmid.

La concorrenza potenziale di Delivery Hero tra i fornitori dovrebbe essere minima, almeno in questo paese. Delivery Hero ha lasciato il mercato tedesco nel 2021. La società opera in 70 paesi, con mercati forti in Corea del Sud, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Dovrebbe essere relativamente facile per Delivery Hero introdurre nuovi prodotti finanziari in questi mercati. A differenza della Germania, all'estero ci sono spesso meno regolamentazioni, come nel prestito e nella verifica del cliente.

