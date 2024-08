Delivery Hero continua ad espandere e generare entrate dalle sue filiali in Medio Oriente

Con Delivery Hero ha mantenuto il suo slancio di crescita grazie alla forte domanda. Il gigante della consegna del cibo ha inoltre annunciato l'offerta pubblica iniziale (IPO) della sua controllata del Medio Oriente, Talabat. Come dichiarato dall'amministratore delegato ad interim Marie-Anne Popp, "È parte integrante della nostra natura rivedere spesso le esigenze del nostro portafoglio". Tuttavia, non ha fornito specifiche sulla transazione o sull'utilizzo dei fondi.

L'analista di Jefferies Giles Thorne ha recentemente espresso le sue opinioni, sostenendo che l'IPO porterà alla ribalta il segmento ad alto potenziale di Talabat, che è stato in qualche modo oscurato all'interno dell'organizzazione più grande. Il debutto borsistico di Talabat è previsto nel quarto trimestre sulla Borsa di Dubai. Tutte le azioni offerte provengono dalle partecipazioni di Delivery Hero, ma l'azienda mira a mantenere una quota significativa in Talabat. Le azioni di Talabat hanno registrato un aumento dell'8% e hanno guidato l'indice MDAX. Gli analisti di RBC valutano Talabat 5 miliardi di euro, il che implica un rapporto tra valore dell'impresa e vendite di 1,3.

La regione del Medio Oriente e del Nord Africa di Delivery Hero ha rappresentato il principale motore di crescita per un po' di tempo. Nel Q2, il GMV gestito attraverso la piattaforma è aumentato del 37% a 3,1 miliardi di euro - quasi quattro volte il tasso di crescita complessivo di Delivery Hero.

"Posizionato perfettamente" la controllata

Popp ha rivelato che l'IPO pianificata di Talabat mira a rafforzare la sua presenza nella regione. "Pensiamo che sia il momento giusto, o presto, per accogliere gli investitori regionali a bordo e contribuire al rafforzamento delle nostre operazioni in MENA", ha detto Popp. Ha sottolineato l'importanza di "posizionare perfettamente" Talabat nella regione. Secondo la principale banca tedesca, Talabat opera in nove paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ed è redditizia a livello di risultato operativo ajustato (Ebitda).

Il GMV del gruppo è aumentato del 10% anno su anno a 11,9 miliardi di euro nel Q2, mentre i ricavi del gruppo hanno raggiunto 3 miliardi di euro. Grazie a una decisa strategia di taglio dei costi, il risultato operativo semestrale è salito a circa 241 milioni di euro. Tutti gli indicatori chiave delle prestazioni hanno superato le previsioni di Delivery Hero.

Il CEO Niklas Östberg ha dichiarato: "Abbiamo avuto un trimestre di successo e prevediamo una crescita continua e un aumento sostanziale della redditività nel secondo semestre del 2024". Per i totali annuali, prevede un tasso di crescita del GMV ajustato per la valuta del 7-9%. Il fatturato del gruppo è previsto in aumento del 18-21%. Il risultato operativo è previsto tra 725 e 775 milioni di euro.

