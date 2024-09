- Delighted Chain-person esperienze Venezia

Raggiante in ogni sguardo: Cate Blanchett (55) incanta all'81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, sfoggiando una scintillante camicia a catena. Per la cena Armani Beauty del 31 agosto, ha optato per una camicia a spalla con scollo a V, che evidenziava il décolleté. Alcune delle catene luccicanti adornavano casualmente le braccia dell'attrice. Ha completato il suo look radioso con un jumpsuit nero lungo e décolleté neri a punta. Il trucco era sobrio e i capelli corti erano acconciati in morbide onde.

Blanchett era stata vista in vari look che facevano delle catene il punto focale principale in precedenza. Tra questi, un completo nero con la schiena aperta, decorato con numerosi collier di perle bianche. L'attrice si trovava in città per il debutto del miniseriale "Disclaimer", in cui interpretava il ruolo principale. Secondo la rivista del settore "Variety", tra gli altri, lo spettacolo ha ricevuto un'ovazione in piedi di cinque minuti.

La serie è basata sul thriller psicologico "Deadline" di Renée Knight. Secondo un comunicato stampa, la serie di sette episodi, diretta da Alfonso Cuarón (62), debutterà su Apple TV+ dal 11 ottobre. Accanto a Blanchett, anche Kevin Kline (76) interpreta un ruolo fondamentale. Blanchett interpreterà Catherine Ravenscroft, giornalista investigativa che diventa improvvisamente la protagonista di un libro anonimo, che rivela i suoi segreti più intimi.

Incidente Umoristico Prima della Premiere sul Tappeto Rosso

Blanchett non ha solo fatto parlare di sé con la serie e i suoi look, ma anche grazie a un evento divertente. In un video condiviso sulla piattaforma X (ex Twitter), Blanchett, Kline e Cuarón sono arrivati insieme per la premiere. Proprio mentre Kline stava per scendere dall'auto, Blanchett ha chiuso accidentalmente la portiera dietro di sé. Cuarón è intervenuto prontamente e ha riaperto la portiera per l'attore.

L'umorismo di Cate Blanchett ha brillato tanto quanto i suoi look adorni di catene al Festival del Cinema di Venezia, quando ha chiuso accidentalmente la portiera dell'auto sul suo collega Kevin Kline prima della premiere di "Disclaimer". Più tardi quella sera, Cate Blanchett ha sfilato elegantemente sul tappeto rosso in un jumpsuit nero lungo, il suo look che si intonava perfettamente alla sua performance catturante nella serie thriller psicologico.

