- Delegati d'affari, guidati da Neubaur, viaggiano negli Stati Uniti.

Il Ministro dell'Economia del Partito Verde per la Renania Settentrionale-Vestfalia, Mona Neubaur, ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti con un team di economisti e scienziati di spicco. Secondo l'amministrazione statale, ci sono diversi impegni previsti in California e Minnesota fino a venerdì. Il ministero ha dichiarato che l'obiettivo del viaggio è sulle politiche economiche, energetiche e ambientali attuali.

In California, Neubaur si incontrerà con il Ministro della Protezione Ambientale dello stato, insieme ad altri. Il tour in Minnesota includerà una visita a un'azienda specializzata nella produzione di idrogeno. All'Università di Stanford, Neubaur ha riunioni programmate con il team "Bits & Watts", che lavora sul futuro di una rete energetica. Come Vice Ministro Presidente, sono previsti anche incontri sulla politica sociale, come annunciato.

Neubaur ha sottolineato che gli Stati Uniti non sono solo un importante attore nei campi politico e democratico, ma svolgono anche un ruolo cruciale negli affari economici e commerciali per la Renania Settentrionale-Vestfalia e la Repubblica Federale. Ha sottolineato l'importanza di "rafforzare e approfondire questi legami con impegni concreti".

Gli Stati Uniti, con un valore commerciale di circa 33 miliardi di euro, sono uno dei principali partner commerciali della Renania Settentrionale-Vestfalia, come confermato dal Ministero dell'Economia. various US corporations also choose to establish their roots in the federal state. The recent ambitions of tech giant Microsoft, regarding billion-dollar data centers in the Rhine region, have caught everyone's eye.

Il Governo della Renania Settentrionale-Vestfalia riconosce gli Stati Uniti come un partner vitale negli affari economici e commerciali, come espresso da Neubaur. Durante il suo viaggio, Mona Neubaur si incontrerà con il Ministro della Protezione Ambientale degli Stati Uniti per discutere le politiche ambientali.

Leggi anche: