- Dekra: morti anche a causa di infrastrutture povere

Il numero di vittime della circolazione stradale in Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia rimane ancora troppo alto, nonostante i progressi positivi nella sicurezza stradale, secondo Dekra. "Non possiamo semplicemente accettare che Sassonia-Anhalt, Sassonia e Turingia - insieme al Basso Sassonia - siano i Länder con il maggior numero di vittime della circolazione stradale per milione di abitanti", ha dichiarato Schwarz a Lipsia durante la presentazione del rapporto sulla sicurezza stradale 2024 dell'organizzazione di prova. Ha chiesto un'adattamento più rapido dell'infrastruttura ai rapidi cambiamenti del comportamento della mobilità, con l'attenzione sulla costruzione e sull'ampliamento orientati alla sicurezza.

La situazione in Sassonia è particolarmente allarmante. Lì, il numero di vittime della circolazione stradale è passato da 118 nel 2022 a 188 nell'anno precedente. In quasi il 60% dei casi, la causa dell'incidente non è stata chiarita. Schwarz ritiene che "un numero significativo di questi può essere attribuito all'infrastruttura stradale".

Secondo Dekra, il focus degli incidenti mortali sulla strada non si trova nelle aree metropolitane, ma nelle regioni rurali. Fattori che contribuiscono a questo includono velocità più elevate, tracciati stradali tortuosi e poco visibili e ridotta visibilità a causa degli alberi lungo il ciglio della strada.

Dekra ha quindi richiesto un aumento del finanziamento e periodi di approvazione più brevi per i progetti dell'infrastruttura. Ha anche raccomandato l'ampliamento di sezioni con una terza corsia in direzione alternata sui tratti a rischio di incidenti per facilitare il sorpasso sicuro, mentre introduce e applica più zone di sorpasso vietato sui tratti critici. Inoltre, l'organizzazione ha suggerito di rimuovere gli ostacoli come gli alberi o i pali dai lati delle strade di campagna ove possibile. Gli esperti hanno anche raccomandato più rotatorie. "Queste migliorano la sicurezza del traffico e, a causa della velocità significativamente ridotta, portano anche a conseguenze degli incidenti meno gravi", ha sottolineato Schwarz.

Nel contesto dell'indirizzo dei problemi di sicurezza stradale, la proposta di Schwarz include la focalizzazione sull'adattamento dell'infrastruttura in risposta ai cambiamenti del comportamento della mobilità, dando la priorità alla costruzione e all'ampliamento orientati alla sicurezza. Inoltre, Dekra suggerisce che il finanziamento aggiuntivo e i processi di approvazione più rapidi per i progetti dell'infrastruttura potrebbero migliorare significativamente le reti di trasporto e delle telecomunicazioni, potenzialmente riducendo gli incidenti stradali.

