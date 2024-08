- DekaBank aumenta le vendite di fondi per i depositanti

Il fornitore di servizi Sparkassen, DekaBank, ha registrato un primo semestre prospero con un aumento degli affari e dei fondi per i clienti personali, che ha portato a un utile intermedio di circa 512 milioni di euro. Questa cifra supera due terzi del loro obiettivo annuale annunciato, come rivelato da DekaBank a Francoforte. Tuttavia, è importante notare che DekaBank ha mancato il risultato dell'anno precedente del 19%, a causa degli effetti di valutazione.

La società di gestione patrimoniale di Deka ha registrato un aumento delle transazioni.both individual investors and significant clients have chosen Deka products, resulting in a performance boost for private clients to 12.6 billion euros from 14.4 billion euros last year.

Le vendite di fondi ai risparmiatori hanno registrato un aumento, raggiungendo 4.6 miliardi di euro, un aumento di 1.2 miliardi di euro rispetto al primo semestre del 2023. I fondi azionari e i fondi obbligazionari sono stati molto richiesti, mentre le vendite di fondi immobiliari sono rimaste positive nonostante la crisi del settore immobiliare.

Tuttavia, c'è stato un calo in un aspetto cruciale dell'attività di DekaBank, riguardante i certificati. Le vendite ai clienti privati sono diminuite notevolmente, circa 3 miliardi di euro, a circa 8 miliardi di euro.

In prospettiva, DekaBank mostra un approccio cauto nel raggiungere i loro obiettivi annuali. Nonwithstanding "le tensioni geopolitiche e le difficili circostanze economiche", il gruppo Deka prevede un utile intermedio di circa 700 milioni di euro per l'anno in corso.

