- Defunto ex allenatore di calcio Christoph Daum

Christoph Daum ci ha lasciati. Dopo una lunga lotta contro il cancro, è "morto serenamente circondato dai suoi cari", come ha dichiarato a l'agenzia tedesca di stampa. Daum è morto sabato a Colonia, all'età di 70 anni. Per molti anni, è stato uno dei tecnici più carismatici del calcio professionistico.

Dall'autunno 2022, Daum combatteva la malattia. All'inizio aveva scelto di rimanere in disparte, ma poi aveva cambiato idea. Daum ha concesso di nuovo interviste, apparendo in talk show. "Il cancro ha scelto la persona sbagliata", era il suo messaggio principale. Con la sua determinazione, voleva ispirare gli altri.

Era questo Daum: sfidare Hoeneß e l'Affare Cocaina

La sua lotta contro il cancro ha simboleggiato tutta la sua vita. Fin da bambino, sfidava compagni di scuola più grandi e forti di Duisburg.

Da giovane e relativamente sconosciuto allenatore del 1. FC Colonia, ha improvvisamente sfidato il potente FC Bayern e il suo manager Uli Hoeneß - quasi strappando la leadership della Bundesliga a Monaco. Per tutta la sua carriera, Daum non ha mai temuto le sfide.

Ma più in alto puntava, più duramente cadeva all'inizio. Poco dopo aver vinto il suo primo titolo di Bundesliga con il VfB Stuttgart nel 1992, ha gettato via l'opportunità di qualificarsi per la Champions League con un errore di sostituzione. Ma leggendario è stato l'Affare Cocaina del 2000, che ha portato all'allora allenatore del Bayer Leverkusen a perdere l'opportunità di diventare commissario tecnico nazionale.

Ma Daum si è ripreso anche da questo. Ha vinto altri titoli in Austria e Turchia, ha aiutato il 1. FC Colonia a riguadagnare il posto in Bundesliga e li ha mantenuti lì. E per tutta la sua vita movimentata, ha sempre detto queste parole: "Puoi inciampare. Non è nemmeno importante quante volte inciampi. Devi solo rialzarti ogni volta".

