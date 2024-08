- Deficit finanziario che richiede un'autorizzazione di credito rafforzata da parte di Unimedizin

Con una perdita finanziaria di oltre 100 milioni di euro lo scorso anno, il Centro Medico Universitario di Magonza ha richiesto un'estensione della loro linea di credito. La richiesta mira ad aumentare il limite di 150 milioni di euro, portandolo a un totale di 900 milioni di euro. Questa informazione è stata resa nota in una lettera inviata dal Ministero della Scienza e della Salute al parlamento regionale.

La linea di credito attuale era quasi esaurita il 15 agosto, pari a circa 738 milioni di euro. Questa linea di credito è stata istituita per sostenere il Centro Medico Universitario, che ha operato in perdita per anni. Tuttavia, l'espansione attende ancora l'approvazione del Comitato di Bilancio e Finanze del parlamento regionale.

Il deficit dello scorso anno, pari a circa 113,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 65,1 milioni di euro del 2022), è attribuibile a vari fattori, tra cui carenze di entrate dalle operazioni ospedaliere - un problema diffuso tra gli ospedali. La lettera del ministero menziona anche i tassi di interesse più elevati sui nuovi prestiti e il necessario anticipo per gli investimenti nella vasta ristrutturazione e costruzione di nuove strutture come ulteriori oneri finanziari.

Entro la fine dell'anno, il consiglio del Centro Medico Universitario dovrà ideare un piano per eliminare questo deficit in un periodo di cinque anni. Questo compito è stato recentemente assegnato loro dal consiglio di sorveglianza, presieduto dal Ministro della Salute e della Scienza Clemens Hoch del partito SPD.

