Decodificare le rappresentazioni di Eva nell'arte e nella cultura pop

L'apostolo Paolo citò il racconto di Eva per giustificare la sottomissione delle donne agli uomini, scrivendo nel libro apocrifo di Timoteo che le donne dovevano "tacere" perché "prima fu formato Adamo e poi Eva. E Adamo non fu ingannato, ma la donna fu ingannata e divenne trasgressore".

Nel Medioevo, San Bernardo di Chiaravalle predicava a platee estasiate di uomini e donne che Eva era "la causa originaria di tutti i mali, il cui disonore è arrivato fino a tutte le altre donne". Più recentemente, durante una cena legislativa nel 2015, il senatore della Carolina del Sud Tom Corbin è stato affrontato per le sue osservazioni combattive sul diritto delle donne a partecipare all'Assemblea generale dello Stato. "Beh, sapete che Dio ha creato prima l'uomo", ha detto. "Poi ha tolto la costola all'uomo per fare la donna. E si sa, una costola è un taglio di carne inferiore".

Da queste prospettive rigide, Eva è monodimensionale: intrinsecamente malvagia e un ripensamento di Adamo. Eppure, nella cultura popolare e nella storia dell'arte, Eva appare come un paradosso. È astuta e ingenua, madre della terra e seduttrice fatale; è il problema dell'uomo, la sua rovina, il suo eterno capro espiatorio.

Tali rappresentazioni hanno strutturato le nostre idee di bellezza, genere e moralità. Le concezioni più antiche di Eva si ripetono in tutti gli ambiti della cultura contemporanea. Una mela sapientemente posizionata nella mano di una donna nell'arte, nella pubblicità o nel cinema può immediatamente evocare la subdola sessualità di Eva, e altri riferimenti ancora abbondano. The Handmaid's Tale (2017 in corso), adattato da Hulu dal romanzo distopico di Margaret Atwood, presenta un personaggio giovane e religioso di nome Eden, che dovrebbe aiutare a ripopolare il Paese. Allo stesso modo, nel film d'animazione per bambini WALL-E (2008) della Pixar, il robot del titolo incontra un androide che è venuto a portare nuova vita umana sulla Terra. Il suo nome? EVE.

Frutto proibito

Sebbene non sia mai stata nominata esplicitamente nella Bibbia, la mela è diventata di fatto il "frutto proibito", una nomenclatura potente per indicare ciò che è fatalmente desiderabile, e quindi tanto più allettante e degno di essere infranto. La buccia rossa e lucida e l'interno succoso della mela la rendono un'ottima rappresentazione del sesso e il modo seducente in cui Eva viene spesso raffigurata mentre la mangia non fa che rafforzarne le connotazioni libidiche.

Nella Genesi si legge che Eva, dopo aver dato un morso al frutto, "ne diede un po' a suo marito ed egli ne mangiò". San Girolamo, tuttavia, usò la parola latina seducta per descrivere la trasgressione di Eva.

Durante il Rinascimento settentrionale, l'artista tedesco Lucas Cranach il Vecchio perfezionò l'ammaliante nudo femminile. Nel suo dittico Adamo ed Eva del 1528, la coppia si trova l'una di fronte all'altra sotto l'Albero della Conoscenza, con le piccole mele rosse che oscillano allettanti sopra le loro teste. Un'Eva sicura di sé porge un frutto perfetto al marito, che si gratta dietro l'orecchio con apparente sconcerto. Nella rappresentazione di Cranach, non è il serpente che sussurra all'orecchio di Eva e nemmeno la mela a essere pericolosa, ma la donna perfettamente bella e seducente che sarà il suo piacere - e la sua rovina.

Gli uomini sono spesso mostrati come impotenti di fronte a questa minaccia femminile. Nel dipinto del Domenichino del 1626, "Il rimprovero di Adamo ed Eva", Dio e il suo gruppo di cherubini scendono dal cielo per rimproverare Adamo. Il primo uomo alza le mani in preda alla confusione o all'esasperazione, dirottando l'intera colpa sulla moglie.

L'immagine di Eva come tentatrice sessuale è rimasta spaventosamente costante, anche in prodotti e programmi che pretendono di sfidare i radicati tropi sessisti. All'inizio degli anni '80, ad esempio, la soap-drama "Desperate Housewives" è stata lodata per aver scelto cinque donne di mezza età come protagoniste. Il pubblico a cui era destinato il salace show televisivo era presumibilmente composto da donne, eppure i personaggi in forma smagliante, con botox e tacchi alti sembravano progettati per attrarre gli uomini.

Le mele rosse sono state protagoniste del materiale promozionale dello show. Nella sequenza del titolo, una versione animata dell'Adamo di Cranach viene schiacciata da una mela gigante che cade, mentre una Eva indifferente la guarda. Nei poster che anticipano la quinta stagione, il cast in topless sorride timidamente da dietro una fila di mele e la tagline "Even Juicier".

Quindi, si dovrebbe mangiare la mela o astenersi? La stilista Donna Karan ha sfruttato questa ambiguità per il suo profumo DKNY di lunga durata "Red Delicious". Nella pubblicità, una modella imbronciata ha appena addentato una mela verde (che sovvertimento) e la confezione stessa del profumo ha la forma del frutto. Il peccato non è più una prerogativa di Eva: La "nuova tentazione del profumo" è stata commercializzata sia per le donne che per gli uomini.

Di tanto in tanto, la storia di una donna con una mela non si conclude esplicitamente con la dannazione o il sesso. Nel film Disney "Aladdin", le mele che la principessa Jasmine ruba per un giovane ragazzo affamato le fanno incontrare l'eroe maschile del titolo. I due vivono insieme favolose avventure, ma è Aladdin che rivela il mondo a Jasmine, e non il contrario. A volte le mele, potenti trasmettitori di informazioni pericolose, vengono scambiate tra donne. Nella fiaba del XIX secolo che sarebbe poi diventata un classico Disney, una strega offre la mela avvelenata che fa addormentare Biancaneve.

Incantatore di serpenti

Nel libro della Genesi, la creatura tentatrice viene esplicitamente chiamata "lui" e descritta solo come serpente. Tuttavia, l'attribuzione a Eva del ruolo di malvagia tentatrice ha fatto nascere la convinzione che l'ingannevole serpente fosse anche di sesso femminile. Nell'arte è stato spesso raffigurato con una parte superiore del corpo femminile e una parte inferiore rettile. Se la malvagità è associata alla femminilità ancor prima che Eva dia ad Adamo il frutto proibito, chi è venuto prima, la donna o il peccato?

La versione della Cappella Sistina de "La caduta dell'uomo" di Michelangelo vede i suoi muscolosi Adamo ed Eva affiancati da un'altrettanto possente donna-serpente avvolta intorno all'albero. Il suo braccio destro afferra il tronco per sostenerlo, mentre si allunga per incontrare la mano alzata di Eva. Sia Eva che il serpente usano la mano sinistra, o "sinistra", per segnalare ulteriormente la loro subdolezza.

Michelangelo stava semplicemente seguendo una convenzione popolare del suo tempo. Durante il Rinascimento, le donne-serpente compaiono ne "La caduta dell'uomo" e nel "Compianto" di Hugo van der Goes (1470-75 circa), in una scultura in terracotta di Adamo ed Eva della bottega di Giovanni della Robbia (1515 circa), che si ispira a una famosa incisione di Albrecht Dürer, e sulla facciata in pietra di Notre Dame. Una donna serpente dalla testa bionda nella "Tentazione di Adamo ed Eva" di Masolino (1425 circa), un affresco in Santa Maria del Carmine a Firenze, è spaventosamente divertente: Serpeggia lungo l'Albero della Conoscenza con la sua testa comicamente minuscola che spunta dall'estremità del suo magro corpo verde.

Anche prima del racconto biblico, i serpenti erano associati alle donne nelle culture di tutto il mondo. L'ostilità che si crea tra loro nella Bibbia potrebbe essere stata un modo per separare la nascente comunità ebraica dalle tradizioni pagane che avevano un serpente come potente divinità femminile. Il culto cananeo di Baal-Asherah influenzò pesantemente la neonata nazione israelita. In questo culto prevalentemente femminile, Baal appariva sotto forma di serpente con la moglie Asherah al suo fianco. Quando gli israeliti entrarono in Canaan, le religioni pagane furono demonizzate al posto del monoteismo.

In questa luce, la storia di Adamo ed Eva ha sfumature politiche. Il narratore biblico potrebbe essere già stato testimone di un'associazione consolidata tra il serpente e la donna nelle tribù vicine. Quando Dio li punisce, si crea un cuneo tra il serpente e la donna, maledicendo l'"inimicizia" eterna tra loro e la loro discendenza. La storia riesce ad allontanare la donna dal suo alleato di sempre.

Insieme sono davvero potenti. Chi può dimenticare gli MTV Video Music Awards del 2001, quando Britney Spears salì sul palco con un pitone albino drappeggiato sul collo? Vestita come un'esotica incantatrice di serpenti e vestita in modo succinto con stracci e brillantini, la Spears assunse pienamente il suo personaggio sul palco come uno sfogo per abbracciare la sua ritrovata libertà sessuale. La fusione della pop star con la dea del sesso è avvenuta davanti a milioni di ragazze e donne nel forum pubblico della televisione. Con quella scena della Genesi, i serpenti e le donne ricevettero la loro eterna reputazione di immoralità. Il serpente è diventato un simbolo erotico e la "cattiva ragazza" ha acquistato sex appeal.

La caduta dell'uomo

La performance della Spears risuona con un'opera d'arte realizzata più di un secolo prima dal pittore preraffaellita John Collier. Con il suo corpo perfetto e nudo e i suoi lunghi capelli biondi, la donna del dipinto del 1887 che accarezza la testa del serpente gigante sensualmente arrotolato intorno a lei sembra Eva. Ma in realtà si tratta del suo alter ego, la leggendaria femme fatale Lilith.

Donne stufe e alla ricerca di una nuova storia di origine matriarcale hanno accolto Eva sotto il proprio sguardo. Hanno abbracciato le qualità - indipendenza, curiosità, sessualità - che un tempo la demonizzavano.

Nella letteratura ebraica, l'incantatrice Lilith è descritta come la prima moglie di Adamo, prima di Eva. Lilith era uguale all'uomo ma era diabolica nella sua sessualità. Secondo la leggenda, si sentiva repressa al fianco di Adamo e alla fine lo lasciò per convivere con i demoni nelle acque profonde. Nel folklore e nella cultura pop, è conosciuta come la madre dei demoni e dei vampiri, mangiatrice di bambini, marito di Satana - in breve, una donna pericolosa e sessualmente libera.

Lilith appare in molte vesti in TV e al cinema: la progenitrice della razza dei vampiri in "True Blood" (2008-14); Madam Satan in "The Chilling Adventures of Sabrina" (2018-in corso); la frigida e odiata ex moglie dell'icona della sitcom Frasier. Il film di fantascienza "Il quinto elemento" (1997) capovolge il concetto di Lilith facendo sì che il personaggio principale Leeloo - una variante di Lilith - salvi l'umanità invece di divorarla. Il suo nome è stato invocato anche come dichiarazione di indipendenza femminista: La "Lilith Fair" della fine degli anni '90 ha adottato il nome della leggendaria donna per un festival musicale che presentava solo artiste donne o gruppi guidati da donne.

Una recente serie televisiva è andata oltre nel complicare la nostra comprensione di Eve e delle donne. La serie della BBC "Killing Eve" (2018-in corso), che segue un'agente dell'M15, interpretata da Sandra Oh, mentre rintraccia un'assassina psicopatica interpretata da Jodie Comer. Indovinate chi è Eve? Non è l'assassina.

Il bello della serie è vedere l'intenso legame che si crea tra i cosiddetti buoni e cattivi. Chi sia da una parte o dall'altra diventa impossibile da capire: entrambe le donne contengono molte cose. Il dramma sessuale è tra l'assassino, Villanelle, ed Eve - non un uomo. Anche se il titolo dello spettacolo probabilmente si riferisce letteralmente ai piani generali di Villanelle, è anche una metafora appropriata della distruzione della storia di Eve stessa - e di tutta l'infelicità, le aspettative ingiuste e le rappresentazioni errate che ne sono derivate.

Fonte: edition.cnn.com