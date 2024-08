Corte di Giustizia dello Stato - Decisione relativa ai ricorsi contro la cittadinanza

Il Tribunale di Stato di Brema annuncerà oggi (alle 11) se le elezioni dell'Assemblea dei Cittadini debbano essere ripetute. Nelle elezioni di maggio 2023, l'SPD sotto il sindaco Andreas Bovenschulte è stata la forza più forte. Diversi membri dell'AfD hanno contestato le elezioni dell'Assemblea dei Cittadini perché il loro partito non era stato autorizzato a partecipare.

L'AfD era così divisa al momento che due presidenti di stato hanno presentato proposte con candidati. Tuttavia, è consentita solo una lista per partito.

Come ultima istanza, il Tribunale di Stato sta ora trattando diverse lamentele, separatamente per i distretti elettorali di Brema e Bremerhaven. Le decisioni del Tribunale di Stato non sono impugnabili.

