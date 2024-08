- Decisione del tribunale: scrivere nei campi di concentramento ha contribuito allo sterminio di massa

In una sentenza significativa, la Corte Federale di Giustizia (Bundesgerichtshof) ha confermato che una segretaria civile che lavorava in un campo di concentramento durante l'era nazionalsocialista poteva essere complice di omicidio di massa. Questa conclusione è stata tratta in un processo storico che coinvolge Irmgard F., una 99enne ex dattilografa del campo di concentramento di Stutthof vicino a Danzica.

Il tribunale regionale di Itzehoe aveva inizialmente condannato Irmgard F. a due anni di libertà vigilata per complicità in 10.505 omicidi e in 5 tentativi di omicidio. Questa sentenza è stata confermata dal 5° Senato penale del BGH, rendendola definitiva.

Questo caso segna uno dei ultimi procedimenti penali per affrontare i massacri nazionalsocialisti. Essendo il primo caso in cui un dipendente civile è stato chiamato a rispondere, il processo è stato storicamente significativo.both the trial proceedings and the decision announcement were recorded for the Federal Archives.

Ruolo della Dattilografa nella Complicità

Come dattilografa di 18-19 anni, Irmgard F. ha lavorato nell'ufficio del comando del campo di concentramento di Stutthof dal giugno 1943 all'aprile 1945. La corte ha argomentato che quasi tutta la corrispondenza relativa al campo passava dalla sua scrivania. Ha mantenuto una relazione stretta con il comandante del campo, Paul Werner Hoppe.

La segretaria è accusata di aver aiutato la morte dei prigionieri attraverso le condizioni disumane del campo, i trasporti della morte e una camera a gas. Tra il 1939 e il 1945, gli Archivi di Arolsen stimano che circa 110.000 individui di 28 paesi sono stati imprigionati a Stutthof e nei suoi campi satellite, con quasi 65.000 che non sono sopravvissuti.

Attraverso il suo lavoro, Irmgard F. ha aiutato i responsabili del campo nell'omicidio sistematico dei prigionieri. Anche le attività di supporto potevano essere legalmente considerate complicità nell'omicidio, secondo il BGH. La dedizione di Irmgard F. al suo ruolo ha fornito sia assistenza fisica che psicologica.

Richiesta di Appello Infruttuosa della Difesa

La difesa di Irmgard F. ha presentato un ricorso, sostenendo che l'intenzione non poteva essere provata contro di lei, poiché non era stato stabilito che fosse a conoscenza delle attività del campo. Hanno anche sostenuto che il lavoro della dattilografa non differiva significativamente dal suo precedente lavoro bancario e che ha svolto compiti neutrali.

Tuttavia, le scoperte del tribunale regionale di Itzehoe suggeriscono che Irmgard F. era bene informata sulle attività del campo. Il suo posto di lavoro aveva una vista su una parte del terreno del campo, la ciminiera del crematorio era visibile per lei e sapeva delle miserabili condizioni dei prigionieri.

Ruolo Neutrale Non Applicabile

Inoltre, Irmgard F. ha riconosciuto le attività criminali dei principali responsabili, compreso il comandante del campo Hoppe, fin dall'inizio del suo impiego. Servendoli fedelmente, ha sostenuto le loro azioni criminali, rendendo le sue azioni non più neutrali.

Paul Werner Hoppe è stato accusato di complicità nell'omicidio nel 1957, ma solo per poche centinaia di persone. Secondo il giudice presidente Gabriele Cirener, questa classificazione era ingiustificata. Era il risultato delle pratiche storiche di prosecuzione dei criminali nazisti in Germania.

I dipendenti anziani del campo di concentramento hanno affrontato i processi negli ultimi anni, spostando l'attenzione dalle persone in posizioni di leadership, dagli assassini o dai perpetratori in eccesso ai servizi generali nei campi in cui si sono verificate le sistematiche uccisioni di massa. Il processo contro John Demjanjuk, condannato per le sue attività nel campo di sterminio di Sobibor nel 2011, ha stabilito un precedente per questo cambiamento.

Gli avvocati di Irmgard F., compreso l'avvocato Wolf Molkentin, hanno elogiato la sentenza del BGH. La sua cooperazione durante il processo iniziale è stata limitata, in quanto è rimasta principalmente in silenzio. Tuttavia, nella sua dichiarazione finale, ha espresso rimorso per essere stata a Stutthof in quel momento.

Gli avvocati dei 23 coimputati hanno également mostrato soddisfazione per la sentenza. Il cliente residente in Israele si sentirebbe probabilmente sollevato e felice, secondo l'avvocato Christine Siegrot. "Non è uno spirito vendicativo. Era meno riguardo al imputato personale, ma piuttosto sulla trasparenza e sull'istituzione della verità su Stutthof".

Il presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei, Josef Schuster, ha accolto la decisione, dicendo che dimostrava la determinazione del sistema giudiziario a non tracciare una linea sotto i crimini nazisti. "L'omicidio non prescrive - né legalmente né moralmente", ha detto.

