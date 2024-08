- Decine di richieste di modifica del sesso dal 1° agosto

In pochi giorni, decine di persone in Turingia si sono registrate per il cambiamento semplificato del loro genere e del nome. Gli uffici anagrafici di Erfurt e Jena hanno registrato ciascuno 28 iscrizioni entro la fine della settimana, con 16 a Weimar. Nella terza città più grande della Turingia, Gera, ci sono state sei iscrizioni, cinque a Eisenach e tre a Suhl. Alcuni numeri non hanno raggiunto le aspettative municipali, mentre altri non ne avevano.

Dal 1º agosto, le persone transgender, intersessuali e non binarie possono registrarsi all'ufficio anagrafico per cambiare il loro genere e il nome secondo la nuova Legge sulla Autodeterminazione. Devono aspettare tre mesi prima di presentare la loro dichiarazione, che sarà sufficiente. In precedenza, era necessario un decreto del tribunale e due pareri di esperti.

Molte iscrizioni nel primo giorno

Coloro che si sono registrati l'1 agosto possono effettuare il cambiamento già dal 1º novembre. Ciò ha anche portato a un numero relativamente alto di persone che si sono registrate all'ufficio anagrafico della Turingia al momento più precoce possibile.

**Ad esempio, ci sono state circa 11 iscrizioni a Erfurt nel primo giorno. Negli anni precedenti, sono state registrate circa dieci modifiche di genere e nome all'anno. Weimar ha avuto 11 iscrizioni l'1 agosto, rispetto a un totale di tre cambiamenti nell'intero anno 2023. Jena ha registrato 13 iscrizioni nel primo giorno. In

