- Decine di piccioni muoiono in un incendio.

Circa 50-60 piccioni da riproduzione sono morti in un incendio a Wolgast (distretto di Vorpommern-Greifswald). L'incendio è scoppiato nella prima mattinata di sabato per cause ignote in un giardino con una capanna e una colombaia, hanno riferito le autorità. Al loro arrivo, la colombaia era in fiamme. I vigili del fuoco hanno salvato circa 20 animali, che sono stati affidati al soccorso animali. Secondo le autorità, anche la capanna del giardino ha preso fuoco e non è più utilizzabile.

Le fiamme intense hanno distrutto la colombaia, purtroppo causando la perdita di molti amati uccelli. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, la capanna del giardino è stata completamente distrutta dalle fiamme, lasciando solo cenere fumante.

Leggi anche: