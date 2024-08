Decine di migliaia di persone protestano in India per l'omicidio di un medico

La scorsa settimana, un medico è stato trovato morto in un ospedale indiano. Il suo corpo era mutilato e un'autopsia ha confermato che era stata violentata. Dopo che decine di migliaia di persone sono scese in strada, il personale degli ospedali in tutto il paese ha annunciato uno sciopero.

Dopo il brutale stupro e omicidio di un medico in India, i suoi colleghi in tutto il paese hanno annunciato scioperi più ampi. "Stiamo intensificando le nostre proteste per chiedere giustizia per la nostra collega", ha dichiarato il dottor Suvrankar Datta dell'ospedale statale AIIMS di New Delhi. L'Associazione dei Medici Indiani ha chiamato per uno shutdown nazionale di 24 ore dei servizi negli ospedali privati a partire da sabato.

La 31enne è stata trovata morta in un ospedale statale di Kolkata l'8 agosto, il suo corpo era gravemente mutilato. Un'autopsia ha confermato che era stata violentata. La sua famiglia crede che si sia trattato di uno stupro di gruppo, secondo il broadcaster indiano NDTV.

Il crimine violento ha scatenato proteste in tutto il paese: lunedì, i dipendenti degli ospedali statali in diverse regioni dell'India hanno iniziato parziali shutdown. A Kolkata, decine di migliaia di persone sono scese in strada dal mercoledì scorso, accusando le autorità di non indagare a fondo. Finora, la polizia ha arrestato un sospetto.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha chiamato per una rapida soluzione del crimine giovedì. "Il comportamento mostruoso verso le donne deve essere punito severamente e rapidamente", ha detto Modi. Sotto pressione dalle massive proteste contro la mancanza di protezione delle donne dagli stupri, il governo ha reso più severe le pene per lo stupro negli ultimi anni. Una recente legge penale consente di condannare i violentatori alla pena di morte.

90 Stupri al Giorno

La violenza sessuale contro le donne è diffusa in India. Nel 2022, il paese di 1,4 miliardi di persone ha registrato una media di quasi 90 stupri al giorno. Molti casi non vengono denunciati a causa della stigmatizzazione della vittima e della mancanza di fiducia nella polizia e nei tribunali. Le condanne per stupro rimangono rare e i processi spesso si trascinano per anni.

Nel 2012, lo stupro di gruppo di una studentessa indiana a New Delhi ha suscitato indignazione a livello globale. La 23enne Jyoti Singh è stata attaccata, violentata e picchiata con una sbarra di ferro su un autobus da sei uomini. Poi l'hanno gettata dall'autobus, gravemente ferita. In seguito è morta in ospedale a causa delle sue ferite.

