- Decine di migliaia di persone protestano contro la miniera di litio in Serbia

Massive Protest Against Environmentally Hazardous Mining: Tens of thousands of people demonstrated in Belgrade against the planned extraction of lithium in their country. They occupied two railway stations in the Serbian capital overnight Saturday. Police arrested 19 protesters in total.

La polizia è intervenuta nella mattinata per sgomberare le stazioni ferroviarie, dove ancora si trovavano gruppi più piccoli di manifestanti. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha condannato i blocchi ferroviari ma ha segnalato la volontà di impegnarsi in un dialogo e un possibile referendum sul progetto di litio.

L'accordo del litio della Serbia

Il governo serbo ha firmato un memorandum di intesa con il vicepresidente della Commissione UE Maros Sefcovic in presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) a Belgrado il 19 luglio, con l'obiettivo di facilitare l'estrazione a basso impatto ambientale del metallo leggero molto ricercato nella valle del Jadar.

La valle del Jadar, nell'ovest della Serbia, contiene il più grande giacimento di litio d'Europa. Il materiale grezzo è cruciale per la produzione di veicoli elettrici. In luglio di quest'anno, Belgrado ha dato il via libera all'estrazione del litio. Due anni prima, il governo aveva temporaneamente sospeso il progetto a causa della pressione degli ambientalisti che considerano l'estrazione del litio altamente dannosa per gli esseri umani e la natura.

Il presidente serbo vuole parlare con la gente

Vucic ha dichiarato che l'occupazione delle stazioni ferroviarie "non è un contributo alla democrazia". Vuole parlare con i residenti della zona in cui è prevista l'estrazione. "Semplicemente non capisco perché le persone in questo paese vogliono distruggere l'economia della Serbia", ha detto in un discorso televisivo. "Le persone in Serbia pensano davvero che io sia stupido e pazzo, che farei qualcosa contro il mio paese e il mio popolo?" Non ha escluso la possibilità di un referendum sull'argomento, sia nella regione interessata che a livello nazionale.

Secondo il ministro dell'Interno Ivica Dacic, 14 persone sono state arrestate durante la notte della manifestazione con l'accusa di reati penali, altre tre per reati contro l'ordine pubblico e due stranieri per la loro presenza alla manifestazione vicino a importanti istituzioni statali. La polizia ha stimato il numero di manifestanti tra 24.000 e 27.000. Gli osservatori indipendenti hanno parlato di circa 40.000 manifestanti.

Nei giorni precedenti, migliaia di persone in più di 40 città serbe avevano manifestato contro il progetto di litio. Gli organizzatori hanno annunciato ulteriori blocchi del traffico per la settimana successiva senza fornire dettagli.

L'Occidente cerca di ridurre la dipendenza dalla Cina

La Germania e l'UE vogliono ridurre la dipendenza dalla Cina attraverso l'estrazione del litio in Serbia. La Cina controlla una grossa parte dell'estrazione e della lavorazione del litio a livello globale. La Serbia è un paese candidato ufficiale dell'UE. Nel frattempo, il presidente serbo Vucic e altri politici del governo mantengono stretti legami con la Russia.

Gli ambientalisti criticano, tra le altre cose, che l'estrazione del litio inquina le acque sotterranee con i metalli pesanti, mettendo a rischio l'approvvigionamento idrico dei residenti. "È patriottismo aiutare una multinazionale o è il vero patriottismo la lotta per l'aria pulita, la terra pulita e l'acqua che nutre tutti noi in Serbia?" ha detto l'attrice Jelena Stupljanin durante il comizio di protesta a Belgrado. La società mineraria australiana Rio Tinto è interessata al progetto di litio in Serbia da anni.

Leggi anche: