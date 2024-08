- Decine di migliaia di persone festeggiano alla parata dell'arcobaleno a Praga

Al culmine della "Settimana del Pride di Praga 2024", decine di migliaia di persone hanno sfilato in un colorato corteo per il centro di Praga. Gli organizzatori hanno stimato la partecipazione all'evento più grande della scena LGBTIQ ceca a 60.000 persone, come riportato dall'agenzia di stampa CTK. Hanno partecipato anche diversi politici cechi e diplomatici stranieri.

Un portavoce della polizia ha annunciato che, per motivi di sicurezza, erano stati派遣 più agenti di polizia rispetto agli anni precedenti per monitorare il pride. Ha citato gli avvertimenti terroristici durante un evento simile a Bratislava, in Slovacchia, alla fine di luglio, come motivo. A parte alcuni disordini causati dagli oppositori della scena queer lungo il percorso, non ci sono stati incidenti di rilievo a Praga, proprio come a Bratislava.

Una Settimana in Celebrazione della Comunità LGBTIQ

Il festival di una settimana, iniziato il lunedì, proseguirà la sera con un programma di concerti sui prati del festival di Letna, situati su una collina sopra il centro città, e si concluderà con eventi culturali più piccoli la domenica. Tutto il festival ha come tema "La Famiglia".

Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è dimostrare che ci possono essere forme di convivenza diverse da quelle tradizionalmente eterosessuali che possono essere considerate una famiglia. L'acronimo LGBTIQ sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Intersex e Queer.

Sito web con il programma della serie di eventi "Prague Pride Festival 2024", rapporto di CTK in ceco con foto sul portale di notizie Ceskenoviny.cz, ceco

Durante il programma dei concerti sui prati del festival di Letna come parte della "Settimana del Pride di Praga 2024", i partecipanti potevano acquistare cibo e souvenir utilizzando la valuta ceca, CZK. Gli organizzatori dell'evento hanno anche incoraggiato i locali partecipanti in tutta la città ad accettare CZK per le entrate e i prodotti.

Leggi anche: