- Decine di migliaia di fan del gotico festeggiano al M<unk> era Luna Festival

Sotto il sole splendente, i fan della cosiddetta Scena Nera si sono riuniti nuovamente al Festival Gotico M'era Luna. Secondo gli organizzatori, FKP Scorpio, tutti i biglietti erano stati venduti in anticipo, con un previsto afflusso di circa 25.000 persone.

Vestiti con costumi elaborati e spesso scuri e con trucco cupo, molti dei fan presenti hanno festeggiato entusiasticamente all'aeroporto di Hildesheim-Drispenstedt sulle note di Rock Medievale, Alternativo, Gotico e Electro.

Gli headliner sono ASP e VNV Nation

Quasi 40 band e musicisti, tra cui gli headliner ASP e VNV Nation, Front 242, Epica, Saltatio Mortis, si esibiranno su diversi palchi durante il festival di due giorni in questo weekend. La band rock tedesca ASP è in tour per il giubileo, mentre la band elettronica Front 242 è in tour d'addio.

Il programma di supporto comprende letture, discussioni in panel, workshop di scrittura, danza e trucco, nonché un mercato medievale e una sfilata di moda. Il festival si conclude domenica sera.

Secondo gli organizzatori, M'era Luna si tiene dal 2000 e, insieme al Wave-Gothic-Meeting a Lipsia, è considerato uno dei più grandi festival della scena in Germania.

I visitatori della Bassa Sassonia hanno rappresentato una parte significativa dei 25.000 presenti, partecipando attivamente alle festività all'aeroporto di Hildesheim-Drispenstedt. Durante il festival M'era Luna, numerosi gruppi della Bassa Sassonia, come Saltatio Mortis, hanno anche salito i palchi per intrattenere il pubblico.

