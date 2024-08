- Decine di dipendenti sono stati portati con loro.

Ribelli houthi nello Yemen hanno fatto irruzione in un ufficio delle Nazioni Unite nella capitale Sanaa. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, la milizia ha preso in ostaggio 13 membri del personale dell'ONU e oltre 50 operatori umanitari, nonché un membro del personale diplomatico. Alcuni sono stati anche apparentemente rapiti dalle loro case lontano dall'ufficio.

Questi incidenti si sono verificati il 6 e il 7 agosto. Initially, silence was maintained in the hope of a swift resolution. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, has urged the authorities to immediately release the captives, stating they are being held without contact with the outside world.

Il movimento houthi, legato all'Iran, initially did not respond to requests for comment. They control the capital and large parts of the north.

I Houthis hanno precedentemente rapito due lavoratori per i diritti umani dell'ONU nel novembre 2021 e nell'agosto 2023. One of them was forced to make false confessions of alleged intelligence activities, as seen in online videos, according to Türk. He condemned this as a violation of human rights.

Yemen has been devastated by conflict since late 2014, with the government, Houthi rebels, and their allies fighting each other. Saudi Arabia supports the government in its fight against the Houthis, who overran the country in 2014 and entrenched themselves in the north. The United Nations considers the Yemen conflict a humanitarian catastrophe, pushing the country to the brink of famine.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra ha condannato con forza le azioni dei ribelli houthi, definendo la situazione degli ostaggi una chiara violazione dei diritti umani. La comunità internazionale chiede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, compresi il personale dell'ONU e gli operatori umanitari, per rispettare i principi dei diritti umani in Yemen.

Leggi anche: