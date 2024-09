Decepzione per il debutto del leader della difesa: Herbert lotta dopo essere entrato nella squadra del Bayern

Gordon Herbert, il coach vincitore della Coppa del Mondo, non era del tutto soddisfatto. "Non siamo stati grandi tiratori, avremmo potuto finire in mare," ha detto il nuovo coach di Bayern Monaco, una squadra con un record di doppio successo, dopo la loro vittoria per 73-59 contro Chemnitz nella partita di apertura della Bundesliga.

Herbert ha elogiato la "solida" difesa della squadra, che ha giocato un ruolo significativo nella loro vittoria, nonostante solo cinque tiri su 25 tentativi da tre punti abbiano trovato il canestro. "Stiamo ancora evolvendo," ha ammesso, nonostante la vittoria in una partita difficile a livello offensivo.

Il CEO di Bayern Monaco, Marko Pesic, è stato meno critico sulla prestazione della squadra. "Questo è stato uno sforzo concentrato della nostra squadra," ha riassunto. "Avremmo potuto fare meglio, ma la nostra difesa oggi è stata eccezionale, abbastanza per la vittoria. È un segno positivo perché ci vorrà del tempo per trovare il ritmo offensivo."

La partita contro Chemnitz è stata solo l'inizio per Bayern sotto il 65enne Herbert. L'obiettivo è quello di difendere i loro titoli nazionali e fare un ritorno potente a livello internazionale dopo una deludente stagione dell'EuroLeague lo scorso anno. La nuova recluta Oscar da Silva ha guidato il punteggio con 19 punti e 8 rimbalzi. "I ragazzi vogliono che io prenda il comando, abbia la palla e poi debba giustificare la loro fiducia," ha dichiarato.

I vincitori della Coppa del Mondo di Bayern, Andreas Obst (3 punti) e Niels Giffey (0), hanno avuto prestazioni sottotono, mentre il nuovo acquisto Johannes Voigtmann, anche lui vincitore della Coppa del Mondo, è stato assente per infortunio. Herbert, che ha guidato la nazionale tedesca al bronzo ai Campionati Europei del 2022 e all'oro alla Coppa del Mondo del 2023, ha sostituito Pablo Laso alla guida di Bayern Monaco.

Bayern ha ancora molto margine di miglioramento nell'EuroLeague, dove l'obiettivo è quello di qualificarsi per i playoff. Lo scorso anno hanno chiuso al 15° posto con sole 13 vittorie in 34 partite.

Herbert ha suggerito: "Potremmo dover lavorare sui tiri da tre punti, poiché solo cinque dei nostri 25 tentativi hanno trovato il canestro," indicando un possibile area di miglioramento. Per assicurarsi il possesso palla, Pesic ha incoraggiato: "La prossima volta, cerchiamo di tirare con più precisione, assicurandoci che la palla non sfugga durante i momenti cruciali."

