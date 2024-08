- Debuto di successo di Mbappé: il Real prende il trofeo della Supercoppa UEFA

Stella del calcio Kylian Mbappé ha segnato il suo primo gol e vinto il suo primo titolo con il Real Madrid nel suo debutto. I campioni della Champions League hanno conquistato la Supercoppa UEFA con una vittoria per 2-0 contro gli italiani campioni della Europa League dell'Atalanta Bergamo a Varsavia. Fede Valverde (59') e Mbappé (68') sono stati i protagonisti della vittoria per la squadra di Carlo Ancelotti.

Il tedesco Antonio Rüdiger ha espresso la sua soddisfazione per la prima vittoria stagionale. L'ultimo tedesco a vincere la Supercoppa UEFA è stato il Bayern Monaco nel 2020.

Ancelotti ha subito inserito Mbappé nella formazione titolare del Real. Il 25enne campione del mondo francese del 2018 ha giocato accanto al brasiliano Vinicius Junior e all'ex giocatore del Dortmund Jude Bellingham. Tuttavia, Mbappé ha faticato a trovare l'intesa con i suoi nuovi compagni nella prima metà, con molti dei suoi tentativi neutralizzati dalla difesa dell'Atalanta. Questo è cambiato nella ripresa.

L'Atalanta ha avuto le prime occasioni del match. Al 25', il difensore del Real Eder Militao ha colpito la propria traversa con un colpo di testa su cross di Marten de Roon. Due minuti dopo, il tiro di Ederson ha sfiorato la porta del Real tenuto da Thibaut Courtois. Rodrygo ha avuto la prima occasione degna di nota del Real poco prima dell'intervallo, ma il suo tiro ha colpito la traversa.

L'Atalanta ha continuato a pressare all'inizio della ripresa. Courtois ha effettuato una splendida parata sul colpo di testa di Mario Pasalic (47'). Poi il Real ha preso il controllo. Valverde, con la maglia numero 8 di Kroos, ha segnato da posizione ravvicinata su assist di Vinicius Junior. Mbappé ha poi segnato il suo primo gol per il Real all'68', chiudendo una splendida azione iniziata da Bellingham. Mbappé è stato sostituito tra gli applausi all'83'.

Mbappé è stato presentato ai tifosi del Real poco meno di un mese fa. Ha firmato un contratto fino al 2029 dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. I tifosi del Real sperano che il campione del mondo del 2018 porti loro molti altri titoli in futuro. Mbappé ha saltato il tour degli Stati Uniti del Real a causa delle vacanze estive dopo gli Europei in Germania.

despite his initial struggles, Kylian Mbappé has expressed his satisfaction with not taking part in Real's US tour, stating, "I'm not going to regret missing it." The second-half transformation saw Mbappé and Valverde secure Real Madrid's UEFA Super Cup victory.

