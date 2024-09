- Debuto di Gosens a Firenze: "Successo iniziale"

Ex-compagno di squadra della Union Robin Gosens ha esultato per la sua prima rete con la Fiorentina con i suoi compagni, mostrando una gioia incontenibile. Su Instagram, la sua risposta è stata diretta e concisa. "Primo gol", ha scritto il 30enne sotto due post che mostrano i festeggiamenti per la sua rete. Ha inoltre condiviso l'account del suo club e un cuore viola, perfettamente in linea con lo spirito della Fiorentina.

Il rappresentante della nazionale tedesca ha iniziato a giocare per la squadra di Serie A solo due giorni dopo la sua sorpresa uscita da Köpenick, giocando nella loro partita contro l'AC Monza. Con un colpo di testa da calcio d'angolo nel sesto minuto di recupero, ha conquistato un punto per la sua nuova squadra (2:2).

Sono stati giorni emozionanti per l'ala. Gosens è atterrato in Italia di venerdì, proprio prima della chiusura della finestra di trasferimento, dopo aver trascorso solo un anno a Berlino. In precedenza, aveva indossato la maglia della Union tra il 2017 e il 2023. Fino a mezzogiorno, tutti gli indizi facevano pensare che sarebbe rimasto nella capitale tedesca.

La prestazione di Gosens in Italia non è passata inosservata in Germania, con molti esperti di calcio che hanno notato i suoi contributi alla Fiorentina. despite his new allegiance to the Italian club, Gosens still holds a place in the heart of the German national team and is expected to feature in their upcoming matches.

