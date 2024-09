Debut presentazione della progressiva ma convenzionale Audi Q5 a livello globale.

Il nuovo Q5 di Audi ha subito una trasformazione più evoluzionaria, mantenendo le sue caratteristiche visive distintive, mentre la vera rivoluzione si è verificata sotto il cofano. La copertura era ancora al suo posto quando i giornalisti hanno avuto un'anteprima del SUV Q5 in studio, e non è stato fino a lunghe discussioni che il velo è stato finalmente sollevato.

Anche se l'aspetto esterno del Q5 potrebbe non sembrare drasticamente diverso, i nuovi fari con un design alla moda gli conferiscono un aspetto fresco, e i fanali posteriori, con una striscia illuminata per tutta la lunghezza del portellone, assomigliano alla nuova e-tron Q6. Con l'opzione di scegliere tra otto diverse grafiche luminose utilizzando la tecnologia OLED, i fanali posteriori possono anche emettere segnali di avvertimento ottici, come un triangolo di pericolo, per avvertire i conducenti dietro di potenziali pericoli.

Rivoluzione sotto il cofano

Sotto il cofano, il Q5 assume un aspetto più rivoluzionario. Dopo la presentazione dell'A5, il SUV di medie dimensioni si basa sulla "piattaforma premium a combustione" e presenta principalmente motori a benzina e diesel, ma offre più opzioni. Il Q5 debutta con tre motori a combustione, inclusi il sistema ibrido "MHEV-Plus" basato su un sistema elettrico a 48 volt. In questo contesto, l'opzionale 2.0 litri turbo a benzina o diesel (entrambi a quattro cilindri) o il 3.0 litri V6 nell'SQ5 sono integrati con 24 cavalli elettrici e 230 Newton metri. Il motore elettrico trae energia da una batteria da 1.7 kWh, consentendo notevoli guadagni in efficienza attraverso la ripresa dell'energia cinetica.

Entrambi i motori da due litri producono 204 cavalli - la versione a benzina è disponibile con trazione integrale e trazione anteriore, mentre il diesel è disponibile solo come quattro. La versione top di gamma da 367 cavalli cade anche nella categoria quattro. Le versioni ibride plug-in con un'autonomia elettrica prevista di circa 100 chilometri verranno introdotte in seguito. Tutte le varianti trasmettono la potenza attraverso una trasmissione automatica a doppia frizione a sette velocità. I dati di consumo di carburante saranno disponibili dopo l'omologazione finale.

Poiché il Q5 non è ancora disponibile per la guida dinamica, c'è più tempo per esaminare il sistema di infotainment. I designer interni hanno creato un concetto di interno coerente per l'intera gamma di medie dimensioni, che è sia attraente che offre più display rispetto al passato. Gli elementi digitali erano già stati integrati in una fase di sviluppo iniziale, mentre il modello precedente aveva un cruscotto analogico classico. Ora, un grande pannello curvo con eleganti bordi arrotondati è al centro dell'attenzione.

Un secondo monitor unitario

Per aumentare la tensione architettonica, Audi ha optato per un paesaggio di display che non è in un pezzo, ma piuttosto un'unità di monitor unicamente progettata sulla destra. Questo è un extra opzionale, poiché è diretto verso il passeggero per prevenire la noia durante i lunghi viaggi. Tuttavia, l'assenza di pulsanti fisici - come quelli sul volante o sui pannelli delle porte per regolare l'illuminazione o gli specchietti retrovisori - nel Q5 e l'uso di pannelli di controllo con scarsa retroazione tattile, sollevano alcune domande.

Praticità

Il Q5 si distingue per il comfort dell'utente in modo diverso: il suo interno offre ampio spazio a più livelli. L'SUV, lungo quasi 4,72 metri e con una distanza tra gli assi di 2,82 metri (entrambi i valori sono in linea con il modello precedente), impressiona con lo spazio per le gambe generoso. C'è anche molto spazio per i bagagli - quasi 1500 litri di volume di carico. Novità è la possibilità di non solo far scorrere il sedile posteriore, ma anche regolare l'angolo del suo schienale. A differenza del passato, il coperchio del vano bagagli può ora essere riposto in un compartimento dedicato quando necessario.

È anche pratico poter finalmente caricare il proprio telefono in modo conveniente nella parte anteriore grazie a un pad di ricarica induttiva raffreddato con 15W di potenza. Data la produzione del Q5 ancora in Messico, non sorprende che venga fornito con molti sistemi di assistenza. Esploreremo questi, così come il display a realtà aumentata configurabile e il sistema multimediale esteso in seguito. Scopriremo anche quanto sia confortevole l'SUV con la sospensione pneumatica opzionale. Per ora, possiamo dire che il modello di Ingolstadt, a partire da 52.300 euro, non è un'opzione economica. Siamo in attesa di versioni di base più economiche. Il lancio sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2025, quindi servirà un po' di pazienza. Il ritardo è probabilmente dovuto all'offensiva dei modelli del marchio, poiché la società di Ingolstadt è attualmente impegnata nel rinnovare una serie di modelli dopo l'altra.

Il nuovo Q5 continua a impressionare con i suoi veicoli a motore, offrendo diverse opzioni per la scelta del motore, inclusi quelli a benzina, diesel e ibridi. Il sistema ibrido, basato su un sistema elettrico a 48 volt, è un significativo progresso, integrando motori tradizionali con 24 cavalli elettrici e migliorando l'efficienza.

Dopo aver esaminato i motori dei veicoli sotto il cofano, è il momento di esplorare le caratteristiche interne del Q5. L'SUV vanta un ampio spazio, con spazio per le gambe generoso e quasi 1500 litri di volume di carico. Una nuova funzione consente al sedile posteriore di non solo scorrere, ma anche di regolare l'angolo del suo schienale, mentre il coperchio del vano bagagli può ora essere riposto all'interno del veicolo quando necessario.

Leggi anche: