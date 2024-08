- Debut in prima Bundesliga per l'Holstein Kiel: etichettato come "Un Incontro Unico"

Holstein Kiel è entusiasta del loro debutto in Bundesliga questo sabato (15:30 CET, trasmesso su Sky) contro TSG Hoffenheim. Come dichiarato dall'allenatore del KSV Marcel Rapp nella conferenza stampa prima della partita, "Abbiamo atteso questo giorno. È una partita significativa, non solo per il nostro club ma per tutta la regione dello Schleswig-Holstein". Tuttavia, Rapp ha anche riconosciuto, "Ma non possiamo contare sulla vittoria solo perché siamo entusiasti".

Rapp dovrà fare a meno di due giocatori chiave: Colin Kleine-Bekel, che si sta riprendendo da un infortunio al legamento crociato, e Steven Skrzybski, che si sta riprendendo da un infortunio alla gamba. Lo stato di Carl Johansson, che sta affrontando problemi alla schiena, rimane incerto.

Rapp sa che, come partecipanti alla Europa League, Hoffenheim è il favorito. Ma, essendo di Pforzheim, non è uno che si accontenta di un atteggiamento passivo. "Miriamo a conquistare i tre punti", ha dichiarato. Nonostante le statistiche mostrino scarse possibilità per la loro squadra, in base al budget o al valore di mercato dei giocatori, Holstein Kiel ha dimostrato di poter competere nelle partite di seconda divisione. "E questo è esattamente ciò che vogliamo continuare a fare in Bundesliga", ha aggiunto Rapp.

Le potenziali proteste dei gruppi ultras di Hoffenheim, in risposta ai recenti cambiamenti nella gestione, particolarmente dirette contro il benefattore Dietmar Hopp, non hanno disturbato i preparativi di Holstein Kiel, come ha chiarito Rapp. "Naturalmente, parliamo della possibilità di interruzioni durante la partita. Ma abbiamo affrontato situazioni del genere in passato. I nostri giocatori sono in grado", ha detto.

